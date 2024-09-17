不是清境農場！「南投最強景點」半年吸172萬人　CNN也推爆

▲清境農場。（圖／資料照）
記者施怡妏／綜合報導
有些人喜歡國旅，也有些人傾向飛出國，根據交通部觀光署統計，今年1到7月南投縣最熱門景點，前三名依序為日月潭環潭區、八卦山風景區、溪頭自然教育園區，其中第一名的日月潭7個月吸引172萬人次造訪，在Google評論上有4.6顆星的好評，日月潭環湖自行車車道，還曾被CNN評選為全球十大最美自行車道之一。
根據交通部觀光署統計，今年1到7月南投縣觀光人潮，日月潭環潭區以172萬人次，穩坐冠軍寶座；八卦山風景區以108萬人次，位居第二，而溪頭自然教育園區則以76萬人次排名第三；九族文化和車埕分別以43萬人次和42萬人次的訪客數量，榮登第四和第五名。第六名則是清境農場，累計41萬人次。
「日月潭」是台灣最大的高山淡水湖泊，是國內外遊客的必訪景點，在Google評論上也有4.6顆星的高評價，網友大讚風景優美，一年四季都有不同的樣貌，可以騎單車環潭或搭船遊湖，其中環湖車道還曾被美國CNN評選為全球十大最美自行車道之一。
|地點
|總計
|日月潭環潭區
|1,726,271
|八卦山風景區(南投地區)
|1,082,452
|溪頭自然教育園區
|766,119
|九族文化村
|434,667
|車埕
|420,861
|杉林溪森林生態渡假園區
|416,960
|清境農場
|416,438
|塔塔加遊憩區
|320,775
|清境高空觀景步道
|118,762
|東埔溫泉
|106,283
|國立自然科學博物館鳳凰谷鳥園生態園區
|85,261
|中臺禪寺
|68,462
|惠蓀林場
|53,898
|天空之橋
|51,580
|玉山管理處遊客服務中心
|35,629
|桃米紙教堂
|31,393
|行政院農業委員會特有生物研究保育中心
|30,366
|泰雅渡假村
|14,111
|奧萬大國家森林遊樂區
|13,171
|竹山天梯風景區
|5,521
「八卦山」位於彰化和南投的交界處，擁有豐富的生態資源，除了著名的八卦山大佛外，近年來還增設了天空步道、溜滑梯和攀岩等設施。在Google評論有4.2顆星的好評，評論超過兩萬筆，遊客大讚「雖然是一個有年代的景點，但還是值得走走，尤其新建設的天空步道很讚」、「這裡擁有天然的冷氣機，吹著很舒服不會有熱風的感覺，想散散心的可以上山去走走」。
「溪頭自然教育園區」是一個三面環山的凹谷地形，海拔最高點為南面的嶺頭山，高達2025公尺，在Google評論上獲得4.5顆星的好評，許多遊客形容，這裡就像一座天然的冷氣房，可以在登山的同時吸收大量的芬多精，空氣清新也很涼爽，適合全家人一同遊玩。
▼日月潭。（圖／資料照）
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