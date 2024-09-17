不是清境農場！「南投最強景點」半年吸172萬人　CNN也推爆

▲清境農場。（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

有些人喜歡國旅，也有些人傾向飛出國，根據交通部觀光署統計，今年1到7月南投縣最熱門景點，前三名依序為日月潭環潭區、八卦山風景區、溪頭自然教育園區，其中第一名的日月潭7個月吸引172萬人次造訪，在Google評論上有4.6顆星的好評，日月潭環湖自行車車道，還曾被CNN評選為全球十大最美自行車道之一。

根據交通部觀光署統計，今年1到7月南投縣觀光人潮，日月潭環潭區以172萬人次，穩坐冠軍寶座；八卦山風景區以108萬人次，位居第二，而溪頭自然教育園區則以76萬人次排名第三；九族文化和車埕分別以43萬人次和42萬人次的訪客數量，榮登第四和第五名。第六名則是清境農場，累計41萬人次。

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「日月潭」是台灣最大的高山淡水湖泊，是國內外遊客的必訪景點，在Google評論上也有4.6顆星的高評價，網友大讚風景優美，一年四季都有不同的樣貌，可以騎單車環潭或搭船遊湖，其中環湖車道還曾被美國CNN評選為全球十大最美自行車道之一。

地點 總計 日月潭環潭區 1,726,271 八卦山風景區(南投地區) 1,082,452 溪頭自然教育園區 766,119 九族文化村 434,667 車埕 420,861 杉林溪森林生態渡假園區 416,960 清境農場 416,438 塔塔加遊憩區 320,775 清境高空觀景步道 118,762 東埔溫泉 106,283 國立自然科學博物館鳳凰谷鳥園生態園區 85,261 中臺禪寺 68,462 惠蓀林場 53,898 天空之橋 51,580 玉山管理處遊客服務中心 35,629 桃米紙教堂 31,393 行政院農業委員會特有生物研究保育中心 30,366 泰雅渡假村 14,111 奧萬大國家森林遊樂區 13,171 竹山天梯風景區 5,521

「八卦山」位於彰化和南投的交界處，擁有豐富的生態資源，除了著名的八卦山大佛外，近年來還增設了天空步道、溜滑梯和攀岩等設施。在Google評論有4.2顆星的好評，評論超過兩萬筆，遊客大讚「雖然是一個有年代的景點，但還是值得走走，尤其新建設的天空步道很讚」、「這裡擁有天然的冷氣機，吹著很舒服不會有熱風的感覺，想散散心的可以上山去走走」。

「溪頭自然教育園區」是一個三面環山的凹谷地形，海拔最高點為南面的嶺頭山，高達2025公尺，在Google評論上獲得4.5顆星的好評，許多遊客形容，這裡就像一座天然的冷氣房，可以在登山的同時吸收大量的芬多精，空氣清新也很涼爽，適合全家人一同遊玩。

▼日月潭。（圖／資料照）

