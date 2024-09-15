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日月潭公開水域游泳錦標賽　菁英組卓承齊10連霸

▲2024第10屆日月潭公開水域游泳錦標賽14日登場。（圖／南投縣政府提供）

▲2024第10屆日月潭公開水域游泳錦標賽14日登場。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

日月潭萬人泳渡活動稍早已圓滿落幕，而第10屆日月潭公開水域游泳錦標賽14日則率先登場，包括菁英組、競賽組、挑戰組共有2913人參加；最後由卓承齊、鄧羽彣分獲菁英組男女選手冠軍，卓承齊更締造10連霸驚人紀錄，也為第42屆日月潭萬人泳渡正式拉開帷幕。

日月潭公開水域游泳錦標賽由南投縣政府與中華民國游泳協會合辦，菁英組有18名男女頂尖國手、競賽組有284人、挑戰組有2611人參加，其中外藉人士有22國的56人；副縣長王瑞德、行政院政務委員季連成、台北市體育局長王弘泓翔、金門縣參議陳世保、中華泳協秘書長曾正宗到場主持開幕式，為選手加油及鳴槍，體育署長鄭世忠也到場為選手加油及慰問裁判及競賽工作人員。

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▲2024第10屆日月潭公開水域游泳錦標賽14日登場，菁英組由卓承齊、鄧羽彣奪冠。（圖／記者高堂堯翻攝）

比賽結果為菁英組男子卓承齊以29分10.875奪冠、獲獎金1萬2000元，曹鈞硯以29分38.583居次、獎金5000元，陳尚德以29分48.078居第三、獎金4000元，女子鄧羽彣以31分51.877奪冠、獎金5000元，林家嫻以31分55.593居次、獎金2000元，呂治慧以32分13.686居第三、獎金1,500元。

▲▼日月潭公開水域游泳錦標賽菁英組男女分別由卓承齊（上圖左2）、鄧羽彣（下圖左2）奪冠。（圖／南投縣政府提供）

▲▼日月潭公開水域游泳錦標賽菁英組男女分別由卓承齊（上圖左2）、鄧羽彣（下圖左2）奪冠。（圖／南投縣政府提供）

▲2024第10屆日月潭公開水域游泳錦標賽14日登場，菁英組由卓承齊、鄧羽彣奪冠。（圖／記者高堂堯翻攝）

競賽組各分組成績如下：M60組坂敏之；少年組女子第一蔡詠翎、第二劉品岑、第三胡舒媁，男子第一蘇柏陵、第二張凱翔、第三彭家睿；青年組女子第一林宇柔、第二潘品蓁、第三李羽甄，男子第一蕭子恒、第二蘇昶舟、第三王雋升。

王瑞德說，日月潭是國內最適合舉辦世界級馬拉松長泳比賽場域，日月潭公開水域游泳錦標賽也是國內重要的游泳賽事，挑戰組需背魚雷浮標，菁英及競賽組選手不背浮標、需以捷式（自由式）進行；菁英及競賽組成績主要將作為中華泳協選拔國手參加亞洲盃、世界馬拉松游泳賽，及亞奧運會代表隊選手參賽成績依據。

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