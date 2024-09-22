泰國來台旅客去年達30萬人次　日管處赴泰宣傳推廣日月潭觀光旅遊

▲日月潭國家風景區管理處赴泰國旅展拓展國際市場。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

記者高堂堯／南投報導

日月潭深受國內外遊客歡迎，日月潭國家風景區管理處仍積極拓展國際旅遊市場，9月20日起隨交通部觀光署赴泰國參加台灣旅展（Taiwan Travel Fair）及推廣會，於當地大型購物中心「暹羅百麗宮（Siam Paragon）」宣傳推廣日月潭觀光旅遊，整合日月潭周邊熱門景點、美食小吃、節慶活動、多元遊憩體驗及台灣好行大眾運具等資訊，於旅展首日即吸引許多泰國民眾。

日管處指出，泰國為東協第2大經濟體，依據交通部觀光署統計資料，2023年泰國來台旅客達30萬人次，於疫情後東南亞市場成長僅次新加坡，且泰國國民來台旅遊享14天免簽證、飛航時間僅需3至4小時，是重要的新興潛力市場，本次參展希望加深日月潭在泰國市場觀光熱度，搶攻泰國民眾出國旅遊市場。

日管處長柯建興表示，為加深泰國民眾對日月潭的認識，旅展現場以日月潭意象作為佈置主題，並準備泰文版的紙本及電子旅遊摺頁，同時設有「翻翻牌」互動遊戲，藉以引導泰國民眾多加瞭解日月潭的景點、美食、活動，並有機會獲得限量的「喔熊組長」側背包。

日管處也把「台灣好行」便利且經濟實惠的景點接駁旅遊服務推薦給泰國民眾，外國遊客可搭乘台灣好行日月潭線大眾運輸輕鬆抵達日月潭，還可搭配旅遊套票，一次體驗日月潭纜車、遊湖巴士、遊艇或騎乘自行車，更能轉乘日月潭-車埕、日月潭-溪頭、日月潭-阿里山等接景點駁路線，享受台灣中部周邊美景與豐富人文風情。