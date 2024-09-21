蔣萬安攜「二寶」逛七堵兒童樂園　肯定謝國樑施政成效

▲蔣萬安攜「二寶」逛七堵兒童樂園。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



記者郭世賢／基隆報導

基隆首創全國第一「親子照護平台暨室內兒童樂園成果展」今（21日）於七堵室內兒童樂園熱鬧登場。現場除展出親子照護平台成果展板外，還設有孩童手作作品展示，基隆市長謝國樑特邀台北市長蔣萬安親帶二寶共享親子快樂時光。蔣萬安表示，謝國樑上任所推動的「室內兒童樂園」，肯定謝國樑市長施政成效。

基隆親子照護平台啟動迄今好友數已累積近9千名好友，許多家長透過平台諮詢；室內兒童樂園直至今日更已經達到15萬人次，顯示24小時照護平台及室內樂園帶給家長更多便利。謝國樑表示，自己身為孩子的爸爸深深體悟到年輕爸媽的迫切需求，基隆多雨，能讓孩子在週末有個放電好去處，不需淋雨吹風，室內兒童樂園有安全的遊具設施，舒適的陪玩空間，希望讓家長育兒更加安心。

蔣萬安更親自帶著寶貝參與成果展提到，曾經歷經過獨自育兒卻遇到孩子發高燒的夜晚，對於當時還是新手爸爸的他確實措手不及，現在有了這樣的通訊平台，可以即時在線上與「真人醫生」進行諮詢，真的可以大大減輕父母的焦慮。蔣萬安的兒子今日也親身體驗室內兒童樂園，不管是恐龍滑步車、球池溜滑梯及小小超級市場，都讓二寶流連忘返。

目前針對親子照護平台的方便性及線上醫療團隊即時回應滿意度進行調查，結果高達99.1%。使用平台諮詢的媽媽於社群網站分享，對於孩子身體不適有狀況時，平台醫療團隊在專業又迅速詢問過孩童狀況後，即時回應並給予建議，不但即刻舒緩孩子的不適感，更撫慰家長焦慮的情緒，感到滿意與肯定。





基隆市室內兒童樂園成立至今，亦深受好評，來到園中的兒童，在館中人員及家長雙重陪伴下可以安心又安全的使用遊樂設施。目前在中山區、中正區、信義區、七堵區都設有室內兒童樂園，仁愛區亦於2024年9月17日試營運，暖暖區則預計在今年底完工。樂園中孩子們活力滿滿來回穿梭於遊樂設施中，孩子開心，家長安心。



謝國樑再次邀請爸爸媽媽們加入親子照護平台，提供市民更方便的市政服務，謝國樑也承諾會繼續努力，讓基隆成為亞洲最有愛的城市。