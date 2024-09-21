基隆特教美展畫出勇敢之愛　謝國樑親自頒獎祝賀

▲基隆特教美展畫出勇敢之愛。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為鼓勵基隆市特殊教育學生多元創作建立自信，「基隆市113年度Courageous Love 特殊教育學生美術比賽頒獎典禮」20日在基隆表演藝術中心演藝廳舉行，市長謝國樑親赴現場嘉勉獲獎學生，同時感謝所有教師、家長與市民朋友和小愛爸爸一起為基隆市特教學生共同努力。

謝國樑提到，每一位同學都是最獨一無二的，市府積極辦理各項專長活動競賽，期待透過孩子們的參與，發揮天賦、挑戰自我、勇於展現，更期待從中得到成就感、自信心，讓特教的同學可以有更多發揮的空間，同時營造愛宇平等的人文無障礙空間。

謝國樑表示，今年特教美展的主題為「Courageous Love」，全市的孩子們針對「勇敢的愛」，紛紛畫出心目中「勇敢、有愛」的表現，參賽作品總計487件，共有115位同學得獎，謝國樑表示非常佩服選手們發揮創意，認真努力完成作品，同時也感謝各校老師們對於這群特殊教育同學的耐心指導以及家長們無私的支持陪伴。

謝國樑指出，目前基隆市府針對特殊教育投入許多資源，不管是增加特教師資或是讓同學就近就學，更輔導許多特教畢業生進入職場，這都是希望可以替家長們分擔解憂，每一位孩子都是我們的寶貝，家長們無私的愛令人敬佩，也期待繼續努力，為家長們及這群孩子推進更多市政及福祉。

今年明日之星評審團大獎得主，包括華興國小楊緗穎同學，以罹癌患者為主題，畫面中呈現愛心假髮商店陳列出各式各樣客製化美麗的造型假髮，提供給癌症患者不同的造型風貌，重新幫他們打造自信與光采；安樂高中國中部張雅晽同學，描繪一個自閉症小女孩，透過對舞蹈的熱愛與學習，克服自己與人相處的恐懼與焦慮，讓自己有了生活的目標，勇敢地邁向幸福。

另外，中山高中許曼茵同學，以前些年因疫情而接受多次疫苗注射的經驗，畫出疫苗與健康的關係，並克服了自己從小到大對「打針」的恐懼，她更以「針」替代「真」，將畫作取名為「我針的很勇敢」，有雙關之效又有幽默之境。