傳國慶晚會經費暴增？　北市府：經費都沒問題、增加的都是募款

▲蔣萬安、韓國瑜出席中華民國各界慶祝113年國慶大會記者會。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

國慶晚會將在10月5日於台北大巨蛋登場，慶籌會、北市府20日舉辦記者會公布卡司、表演流程，立法院長韓國瑜、台北市長蔣萬安今均出席記者會。針對日前傳出韓國瑜找公股行庫募款卻卡關，北市觀傳局長王秋冬說明，「從頭到尾經費都沒問題，經費是按部就班到位」，韓院長也沒有出面募款。

台北市長蔣萬安致詞時說，今年國慶晚會是睽違多年之後再次回到台北市舉辦，感到非常榮幸能承辦這麼重要的國家慶典，市府團隊全面動起來，一定要努力將最好一面呈現給大家。

蔣萬安說，2016年國慶晚會在小巨蛋，從小巨蛋到大巨蛋，標誌了台北市進步的重要里程碑，也是台北市繼續往下一個巔峰持續邁進

「國慶是凝聚所有向心力的時刻，以及展現熱愛中華民國的重要時刻。」蔣萬安說，不管來自哪一個縣市、海內外哪一個國家的僑胞，都是一家人，邀請大家來到台北、走進大巨蛋一起慶祝中華民國的國慶。

蔣萬安提到，這次國慶晚會是大巨蛋第一次舉辦非體育賽事的大型活動，也非常榮幸邀請退隱多年的江蕙復出開唱，所以說是喜上家喜，是國家的大事、也是台北的光榮。另外，這次國慶晚會也邀請到這台灣英雄，巴黎奧運金牌得主李洋、王齊麟、林郁婷，帶領大家唱國歌、國旗歌。

蔣萬安指出，這次晚會也開放部分席位，9月30日星期一中午12點開始，可以在udn售票網索票；另一方面，也藉這次機會好好行銷台北，特別規劃大巨蛋國慶遊東區，只要上網登錄國慶晚會票券，就能取得100元遊東區禮券，讓大家一起來到大巨蛋周邊感受滿滿的國慶氛圍。

針對國慶晚會經費傳出暴增，北市府盼中央協助補齊差額向韓國瑜求救卻卡關一事，北市觀傳局長王秋冬受訪時回應，從頭到尾預算經費都沒有問題，經費是逐步到位、按部就班，目前和當初規畫的財務運用狀況一樣沒變。

王秋冬也說，韓國瑜沒有出面募款，慶籌會帳戶本來就會有配合的公銀行庫預算進來，已經順利進到帳戶裡面沒有問題，「北市府出900多萬、中央也出900多萬，總計1950萬的公務預算」；不過為了讓節目更豐富精彩，廠商會募款，「後面增加都是募款，公務預算沒有增加支出」。

至於在防堵黃牛、售票細節方面，王秋冬說，此次透過udn售票系統就是希望防止黃牛，警方除了會加強網路巡邏外，在會場周邊也會加強巡查，且這次採用準實名制，不管網路索票還是邀請對象通通有造冊。至於萬眾矚目的江蕙演出節目，王說，二姐已經在做全面準備，近期會向大家宣布，目前都在全力準備。

▲台北市觀傳局長王秋冬。（圖／記者李毓康攝）