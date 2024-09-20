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台北人限定！「攜帶身分證正本」蔣萬安請看電影　2場次資訊曝光

▲▼《台北追緝令》星光首映記者會-李沛旭,蔣萬安,庹宗華。（圖／記者黃克翔攝） 

▲《台北追緝令》。（圖／記者黃克翔攝）

記者曾筠淇／綜合報導

由導演盧貝松監製的新片《台北追緝令》在台灣拍攝，更邀請庹宗華與李沛旭演出。采昌國際多媒體透過粉專發文公布「台北市民限定活動」，「只要你是台北市民，台北市長就請你看電影」，特映會共有2場次，不用事先報名，只要攜帶身分證正本至現場排隊即可。

采昌國際多媒體在臉書粉專公布「【台北追緝令】台北市民限定活動」，活動僅限持有身分證正本的台北市民本人參與，「不接受影本、照片、手機翻拍、訊息等形式」，一人限領一張票，名額有限，額滿為止；活動必須準時到場，「電影開演後20分鐘，影城及主辦單位有權謝絕入場」。

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活動場次有二：

特映會場次一
｜活動日期：9月23日（一）
｜開演時間：19:30
｜領票／劃位地點：欣欣秀泰影城
｜地址：台北市中山區林森北路247號5樓
｜活動流程：
17:30 開放排隊
18:30 開始劃位（須備妥身分證正本）
19:20 開放入場
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

 特映會場次二
｜活動日期：9月24日（二）
｜開演時間：20:00
｜領票／劃位地點：台北in89豪華影城
｜地址：台北市萬華區武昌街二段89號
｜活動流程：
18:00 開放排隊
19:00 開始劃位（須備妥身分證正本）
19:50 開放入場

消息一出，也引發網友討論，「主要因為這部電影都在台北市取景吧」、「好棒喔～真希望新北市也有呀」、「新北住民可以參加嗎」、「新北人哭哭」。

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