基隆Podcast揭開神秘特種搜救隊　2025年將成立專責特搜分隊

▲基隆Podcast揭開神秘特種搜救隊。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

因應日益多元的重大災害，保障市民朋友的安全，基隆市消防局建置特種搜救隊行之有年。在多次救災中發揮重要功能，更在今年0403花蓮大地震馳援災區。市府廣播節目「基隆Podcast」主持人余治明邀請基隆市消防局蘇元鏞科長，介紹神秘的特種搜救隊，並在本月代表基隆參加國際級搜救競賽，最後還有留言抽獎活動，邀請市民朋友為基隆特搜隊加油！

蘇元鏞說，基隆市政府為處理重大災害搶救等應變事宜，依據災害防救法第十六條，成立基隆市特種搜救隊。基隆搜救隊一共分為五大組，分別是：搜索組、救援組、後勤組、醫療組、技術組。搜索組負責發展與執行災變搜索計畫等任務，救援組負責管理與指揮監督搜救隊災變救災任務中的救援功能，後勤組執行後勤作業，醫療組負責災變任務中的醫療功能，技術組則是對建築物危險程度鑑定、監控安全作業相關事宜，各組專業人員通力合作相輔相成，盡力為市民提供最完善的保護。

▲基隆市府發言人余治明（左）、基隆市消防局蘇元鏞科長（右）。

蘇元鏞表示，基隆市的特搜隊為提升成員的救災專業素養及技術能力，時常進行移地訓練，備戰各種災害挑戰；基隆市轄內有多元的環境特性，在救災任務時經常會遇到山區、水域、公路隧道及工業區等各種挑戰。災害類型與狀況十分繁複多變，希望透過移地訓練，強化基隆市的特種搜救量能，邁向通過中型國際搜救認證的目標。

蘇元鏞更提到，基隆特搜隊隊員及相關消防人員一同組成了「繩索特攻隊」與「菁英車輛救援隊」，備戰國際的車輛救援挑戰賽、繩索國際交流競賽。蘇元鏞認為，透過讓本市消防菁英代表參加各項國際賽事，能夠觀摩到各國不同的救災技能，進而應用在實際救災現場，培養消防局的專業人才，並且營造積極向上氛圍。

余治明表示，基隆市消防局規劃預計於明年度將本市現約50名特搜隊隊員，遴選約20名人力，在七堵分隊成立「專責特搜分隊」直面日趨頻繁的各類災害。特搜隊的英勇隊員們拚盡全力，透過努力與扎實的訓練，讓市民朋友安心，也成為大家心中的英雄；最後蘇科長也準備共六枚的救援徽章，將在「魅力基隆」臉書粉專進行抽獎，詳情近日將釋出，歡迎各位聽眾共襄盛舉。

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