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我友邦致函聯合國駁2758遭扭曲誤用　外交部：該決議未排斥台灣

▲我國友邦駐團常代於遞交聯名函後，在聯合國總部外接受媒體訪問。由左至右依序為馬紹爾群島常代John Silk、吐瓦魯常代Tapugao Falefou、帛琉常代Ilana Seid、瓜地馬拉常代Carla María Rodríguez Mancia,、聖文森常代Inga Rhonda King及貝里斯常代Carlos Fuller。（圖／外交部提供）

▲我國友邦駐團常代於遞交聯名函後，在聯合國總部外接受媒體訪問。由左至右依序為馬紹爾群島常代John Silk、吐瓦魯常代Tapugao Falefou、帛琉常代Ilana Seid、瓜地馬拉常代Carla María Rodríguez Mancia,、聖文森常代Inga Rhonda King及貝里斯常代Carlos Fuller。（圖／外交部提供）

實習記者石嘉豪／台北報導

外交部昨（20日）表示，包括，貝里斯、史瓦帝尼、瓜地馬拉、馬紹爾群島、帛琉、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森及格瑞那丁、吐瓦魯共9個友邦駐聯合國常任代表，聯名致函聯合國駁斥聯大第2758號決議遭扭曲及誤用，並要求聯合國「停止排除台灣」。外交部重申，聯大第2758號決議並未提及台灣，所以與台灣無關，該決議並未反映，亦不等同於中國的「一中原則」，更未排除台灣參與聯合國體系及其他國際組織。

外交部表示，為展現對台灣爭取參與聯合國體系的堅定支持，貝里斯、史瓦帝尼、瓜地馬拉、馬紹爾群島、帛琉、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森及格瑞那丁、吐瓦魯共9個友邦駐聯合國常任代表聯名致函聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres），強力駁斥聯大第2758號決議遭扭曲及誤用。

外交部指出，巴拉圭也以個別致函的方式表達對我國推案的支持，對於友邦助我熱忱，外交部表示誠摯感謝，此外，前段所述聯名函也已由聖文森、貝里斯、帛琉、瓜地馬拉、吐瓦魯及馬紹爾群島6個友邦常代於美東時間9月19日親送至聯合國秘書處，6位常代隨後並在聯合國總部前接受媒體訪問，要求聯合國停止排除台灣。

外交部說明，友邦常代在聯名函中強調三點：

第一、聯大第2758號決議遭惡意扭曲，已對台海現狀及印太區域的和平穩定構成嚴重威脅，聯合國應予正視，並採取積極作為。

第二、聯大第2758號決議並未排除台灣有意義參與聯合國體系，聯合國應尋求適當方式接納台灣參與，以利台灣對「永續發展目標」（SDGs）的實現做出貢獻。

第三，則是聯合國應嚴守中立，停止錯誤援引聯大第2758號決議以及不當剝奪我國人及媒體進入聯合國參訪、出席或採訪會議與活動的權利。

外交部重申，聯大第2758號決議並未提及台灣，所以與台灣無關，該決議並未反映，亦不等同於中國的「一中原則」，更未排除台灣參與聯合國體系及其他國際組織。

外交部強調，對於中國持續惡意扭曲該決議，意圖誤導國際視聽，予以強烈譴責，並呼籲國際社會共同反制中國謬論，另外，也要求聯合國秘書處應積極落實「聯合國憲章」揭示的普遍性原則及「不遺漏任何人」的承諾，儘速接納台灣的參與。

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