聯大2758號決議成打壓台灣工具　外交部：感謝美副國務指出中國錯誤

▲美國副國務卿坎博（Kurt Campbell）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者石嘉豪／台北報導

美國副國務卿坎博（Kurt Campbell）日前在聽證會中指出，聯合國大會第2758號決議未提及台灣地位，然而，中國利用該決議為外交工具，謬稱台灣地位的非法性，藉以打壓台灣。對此，外交部昨（20日）表示，感謝公開指陳中國錯誤詮釋聯大第2758號決議，同時，外交部承諾，台灣將持續與理念相近國家合作，共同維護台海及印太地區的和平與穩定。

外交部指出，美國聯邦眾議院外交委員會在美東時間9月18日舉行「印太地區的強權競爭」聽證會，當中針對聯合國大會第2758號決議是否未提及台灣地位之提問，美國副國務卿坎博（Kurt Campbell）回應表示認同。

此外，外交部說明，坎博還指出中國利用該決議為外交工具，謬稱台灣地位的非法性，並藉以詮釋其「一中原則」以打壓台灣。「坎博副國務卿也重申美方堅持對台承諾、長期致力維護台海和平穩定，並強調此在美國內具有跨黨派共識。」

針對此事，外交部表示，歡迎並感謝美國繼亞太副助卿藍墨客（Mark Lambert）及亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）發聲後，又一外交高階官員公開指陳中方錯誤詮釋聯大第2758號決議，以及再度重申美國跨黨派對維護台海和平與穩定的支持。

外交部再指，也欣見除美國外，近來澳洲及荷蘭等理念相近國家國會也陸續通過決議或動議，指出聯大第2758號決議未提及台灣的友我立場。

最後，外交部呼籲，國際社會共同以具體行動反對中國錯誤詮釋聯大第2758號決議，並駁斥其所謂「一中原則」已是國際共識的謬論，並承諾，我國將持續與美國等理念相近國家合作，共同維護台海及印太地區的和平與穩定。