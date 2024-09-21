印度i16 Pro「比台灣貴1萬」照樣搶瘋！　這國工作73天才買得起

▲iPhone 16 Pro開賣，各國果粉搶瘋。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

蘋果iPhone 16於20日全球同步開賣，引發排隊與搶購潮，而根據最新的「2024 iPhone指數」統計，台灣人需要工作18.3天才能購買一台128GB的iPhone 16 Pro，但是土耳其人卻要工作72.9天才買得起，在排行榜中墊底。不過根據iPhone 15的售價比價，土耳其的訂價是全球最高。

根據《新德里電視台》報導，2024年最新的iPhone指數出爐，該指數由Picodi網站的分析整理，統計出全球各國人民需要工作幾天才買得起iPhone 16 Pro 128GB。其中顯示，瑞士人民只需工作4天便可購買一台iPhone 16 Pro 128GB，奪得冠軍，美國則位居第二，只需5.7天。

亞洲方面，香港只需10.4天、日本需要12.4天。土耳其則是以72.9天在整個榜單墊底，不過除了平均薪資較低外，根據iPhone 15的售價比較，土耳其的iPhone售價位居全球之冠。

其中台灣人平均要工作18.3天才能買得起一台iPhone。台灣的iPhone 16售價為2萬9900起，iPhone 16 Plus為3萬2900起，iPhone 16 Pro是3萬6900起、iPhone 16 Pro Max官方售價4萬4900起。

另一方面，印度iPhone 16 售價為7萬9900盧比起（約新台幣3萬1161元），iPhone 16 Plus為8萬9900盧比起（約新台幣3萬5061元），iPhone 16 Pro售價為11萬9900盧比起（約新台幣4萬6760元），iPhone 16 Pro Max售價為14萬4900盧比起（約新台幣5萬6511元）。也就是說iPhone 16 Pro系列定價比台灣約高出1萬元。