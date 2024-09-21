黎巴嫩控以色列策畫爆炸攻擊　聯合國人權專員：恐構成戰爭罪

▲黎巴嫩真主黨成員所使用的呼叫器和對講機接連齊爆，造成至少37人死亡。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

黎巴嫩真主黨（Hezbollah）成員所使用的呼叫器和對講機在17日和18日接連齊爆，造成至少37人死亡，約3000人受傷，更造成全國陷入恐慌。黎巴嫩外交部長指控以色列策劃這起「恐怖」攻擊；聯合國也指出，這起連環爆炸事件恐構成戰爭罪。

綜合外媒報導，黎巴嫩外交部長布哈比（Abdallah Bou Habib）指控以色列策畫這起攻擊，行為如同流氓，「這場攻擊是未曾見過的殘忍和恐怖戰爭方式，以色列恐怖主義侵略行為違反了國際人道法的基本原則。」

聯合國安全理事會（United Nations Security Council）應阿爾及利亞要求在20日緊急會商，討論黎巴嫩事件。聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）指出，「國際人道法禁止在看起來無害的便攜式物品類中使用詭雷裝置。」

圖克表示，在平民中散播恐怖的暴力行為是戰爭罪，要求開「獨立、嚴格和透明」的調查，「這在黎巴嫩人民中引發害怕和恐慌，這不能成為新常態，攻擊必須和對方造成的損害成比例，如果襲擊者無法評估其對平民的影響，就不該進行攻擊。」

黎巴嫩有關當局指控以色列是這波攻擊幕後黑手，並稱這些通訊裝置在進入黎巴嫩前就已藏詭雷。真主黨矢言報復，並自行對爆炸事件展開內部調查。

以色列並未對通訊裝置連環爆事件置評，但已說會擴大在加薩走廊（Gaza Strip）的戰爭範圍，納入黎巴嫩前線。