熱帶低壓就在台灣頭頂　鄭明典示警：可能有意外強對流

▲台灣附近有兩個旋轉中心，靠台灣最近的熱帶性低氣壓可能受地形影響帶來強對流。（圖／鄭明典臉書）

記者李姿慧／台北報導

昨下午生成的第19號熱帶性低氣壓今(21日)將進入台灣北方海面，沒有發展颱風機會。前氣象局長鄭明典在臉書貼出衛星雲圖，指出有兩個旋轉中心。鄭明典表示，熱帶低氣壓強度不高，但受地形影響，可能有意外強對流出現，要小心。

前氣象局長鄭明典今日在臉書上貼出衛星雲圖並表示，「有兩個旋轉中心！哪個才是正牌的第19號熱帶性低氣壓？昨天追的是靠近台灣的這一個，但原本的預測路徑沒靠得這麼近，可能是模式把兩個旋轉中心當成一個了！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

鄭明典提醒，這個熱低強度不高，但是熱低受地形影響，可能會有意外的強對流出現，還是要很小心。

▲隨西南季風強風軸水氣併入季風低壓環流，明後天降雨更顯著。（圖／天氣職人吳聖宇臉書）

氣象專家吳聖宇也在氣象粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，從清晨的可見光雲圖來看，TD-19熱帶性低氣壓中心已經很快的來到台灣東北方海面，右邊還有另一個環流中心存在，如果照先前路徑推估，台灣東北方這個應該是氣象署認定的TD-19。今天白天會進入台灣北方海面，然後遇上今天下午逐漸南下的大陸高壓前緣東北風，接著減弱並逐漸轉化為南北風交會的狹長低壓帶中一部分，沒有進一步發展為颱風機會。

不過，吳聖宇表示，雖然TD-19熱帶性低氣壓發展不起來，但是隨著它來到台灣以北，跟著它移動的西南季風強風軸水氣也會逐漸西移，最後合併到位於廣東沿岸的季風低壓環流內，對台灣來說，這股水氣的影響才是真的要注意的地方。