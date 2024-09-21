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一圖看降雨預測「紫爆區出爐」　粉專：未來48小時雨勢高峰

▲▼未來48小時盡入雨勢高峰。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）

▲未來48小時進入雨勢高峰。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）

記者李姿慧／台北報導

熱帶性低氣壓抵達台灣東北方，今天(21日)將通過北部海面，氣象粉專公布降雨趨勢圖，指出今夜起為降雨高峰，未來48小時將進入這波低壓帶雨勢高峰，全台有雨。其中降雨累積雨量預測圖顯示南部降雨「紫爆」。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，熱帶低壓已經抵達台灣東北方，今天通過北部海面，然後往西南進入台灣海峽慢慢消散；明天至下周一西部地區從北到南均有大雨機會，尤其沿海及南部地區有強降雨訊號。

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粉專也提醒，今夜起為降雨高峰，台灣週邊低壓環伺，依據氣象署最新預報，未來48小時將進入這波低壓帶雨勢高峰；目前預報是全台有雨，各地都有不定時大雨或雷雨，中南部、北海岸是前後兩天的降雨熱區，這周末有任何戶外活動都是不建議的。

不穩定天氣也將持續好幾天，粉專指出，周日到下周一是低壓帶影響最大的時候，下周二逐漸緩和，下周三到下周四左右，天氣才會相對緩和下來，各地會有好幾天容易有雨的日子，請多留意。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

氣象署上午說明，熱帶低壓外圍雲系加上低壓帶夾擊，今天西半部、東北部、東南部將有降雨，南部有局部大雨，今晚到明天降雨最顯著，基隆北海岸、北部、南部、東南部會有局部豪雨、短延時強降雨。另外，今天澎金馬適逢年度大潮，西部沿海潮位偏高，低窪地區嚴防積淹水。

氣象署表示，下周二到下周三低壓帶逐漸遠離，降雨範圍減少，但仍有水氣殘留，午後雷陣雨會有較大雨勢。

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