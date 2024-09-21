死刑有條件合憲　王鴻薇批大法官：「八大關五大卡」等於實質廢死

▲國民黨團首席副書記長王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

憲法法庭20日對死刑做出有條件合憲判決。國民黨立委王鴻薇指出，雖然判決合憲，但設了許多關卡，包含要所有合議庭法官同意，也就是至少要「3＋3＋5」，11名法官都同意才能判死，未來判死是「5大關8大卡」恐難上加難，變成實質廢死，扼殺司法作為社會正義最後一道防線的功能。

大法官在憲法法庭對死刑做出合憲性解釋，但同時，也限縮死刑的使用範圍及訂立出更嚴格的標準，包括，殺人犯罪情節需最嚴重、需有強制辯護、第三審要有言詞辯論、各級法院判處死刑時必須法官評議一致決，以及重度精障者不得判死刑。

王鴻薇指出，雖然死刑是合憲的，但又加了很多關關卡卡，例如未來判死刑前，必須要所有合議庭的法官通通都要同意執行死刑，這樣的做法會使得一個重大的刑案，3加3加5（一、二、三審的法官人數），根本要11個法官都要死刑才能判死刑，等於未來要判死刑是「5大關8大卡」難上加難。

王鴻薇表示，大法官這樣的一個做法，也不過是不想背負廢死的惡名，但是又讓未來判死刑更為困難，這樣的做法還是對於所有受害家屬來說，沒有正義、沒有公平，根本是扼殺司法做為社會正義最後一道防線的功能。