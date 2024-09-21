死刑2天前「證人翻供」證明清白！　美46歲死囚仍遭處決

▲南卡羅來納州13年來首次執行死刑。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

美國南卡羅來納州於20日執行一名死囚的死刑，然而就在處決的2天前，當初指證被告謀殺的汙點證人卻推翻證詞稱，被告並非殺害死者的人。儘管如此，南卡羅來納州依舊執行了這場該州13年來首次的處決。

根據《衛報》報導，46歲的阿拉（Khalil Divine Black Sun Allah）被指控在1997年11月搶劫並槍擊當時41歲的超商女店員，導致被害人頭部中彈身亡。而從超商內部的監視器畫面可以看到有2名蒙面男子持槍闖入，但是身分不明。

另一名同樣被指控在此案中搶劫與槍殺的男子戈爾登（Steven Golden）承認犯下謀殺，隨後指控阿拉和自己共謀搶劫殺人，且開槍的是阿拉。阿拉隨後被捕，並被判死刑，同時遭到關押。

當局最終決定於20日執行阿拉的死刑，然而就在預定處決的2天前，戈爾登簽署了一份爆炸性的宣誓書。他聲稱，其實當年槍殺死者的並非阿拉，且在搶劫當下阿拉並不在場。

戈爾登表示，在搶劫發生數日後他被捕，當時警察不斷審問他，且檢察官向他保證，他將不會被判死刑或無期徒刑，因此他寫下聲明，指證阿拉殺人。他在聲明中指出，「我用阿拉替代了當時真正與我同在的人，我隱瞞了槍手的身分，是因為擔心他的同夥可能會殺了我。」但是戈爾登仍然沒有說出真正槍手的身分。

儘管戈爾登推翻20多年前的證詞，但是當局仍然堅決在2天後處決阿拉。根據美聯社報導，阿拉20日下午6時55分被注射致命藥物後，宣布死亡。

戈爾登發布聲明後，阿拉的律師曾緊急提交請願書，要求延遲執行死刑，因為有新的證據顯示他可能是被冤枉的，但南卡羅來納州最高法院駁回了請求，州長亨利·麥馬斯特在行刑前宣布，不會赦免阿拉。

阿拉受刑時被綁在死刑室的擔架上，在注射藥物約1分鐘後似乎失去意識，隨後呼吸變淺，臉部顫抖了幾分鐘，最終停止動作，並在約10分鐘後被宣布死亡。

這是南卡羅來納州13年來首次執行死刑，更將成為接下來數個月內一連串處決的開端。州政府最初給予阿拉3個選擇，分別是注射致命藥物、電椅或槍決，但阿拉拒絕選擇，因為等同於自殺，違反了他的穆斯林信仰。因此最終是由他的律師替他選擇注射致命藥物。