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吸毒被發現！15歲「惡魔少女」3槍弒母　淡定傳簡訊邀友看屍體

▲▼卡莉謀殺母親罪名成立，被判處終身監禁後痛哭流涕。（圖／翻攝自X）

▲卡莉謀殺母親罪名成立，被判處終身監禁後痛哭流涕。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

美國15歲「惡魔少女」卡莉（Carly Gregg）因涉嫌謀殺母親、企圖殺害繼父，而被判處終身監禁、不得假釋。儘管辯護律師試圖以精神錯亂為由爭取無罪，但陪審團最後不採信其抗辯，迅速裁決罪名成立。卡莉在法庭宣布其刑期後痛哭流涕，其家人也對判決感到十分詫異。

據《每日郵報》報導，這起人倫悲劇發生於3月19日。當時，卡莉的母親在女兒的房間尋獲電子菸，還從朋友口中得知卡莉偷偷吸毒，而與女兒發生衝突。監視器畫面顯示，卡莉與媽媽爭吵後，拿出了一把.357麥格農左輪手槍，並將槍支藏在身後走向媽媽。

隨後，監視器錄到廚房傳出3聲槍響與母親的尖叫聲，而卡莉則在犯案後淡定地坐在廚房，以「發生緊急情況」為由要求朋友馬上趕到她家。朋友抵達後，卡莉詢問朋友「你見過屍體嗎？我媽就在裡面」，嚇得朋友不知所措。

此外，卡莉還使用母親的手機傳簡訊給繼父斯邁利（Heath Smylie），模仿母親的口吻要求對方早點回家，並在繼父抵家時，朝繼父的肩膀和頭部開槍。幸運的是，繼父及時閃開，並在一片混亂中奪走卡莉手中的槍，將卡莉當場制伏，才保住一命。

卡莉被捕後，檢方對她提出了一級謀殺、謀殺未遂、竄改證據等指控，但她拒絕了檢方提出的40年認罪協議。她的法律團隊辯稱，卡莉在犯罪時受到精神病問題困擾，無法意識到自己的行為，因此她的行為源自於「精神錯亂」，而不是故意謀殺。

精神科醫師克拉克（Andrew Clark）也表示，卡莉在犯案當天的情緒起伏很大，還出現了嚴重的心理問題，「她非常在乎母親對她的看法，所以當母親發現她吸毒時，她感到事情非常嚴重，並且想要毀掉一切。」儘管如此，檢方則強調卡莉的危險性，要求判處終身監禁。

法庭最後採納了檢方專家證人的意見，認為卡莉在案發時神智清醒，不存在精神錯亂的情況，而陪審團也僅用30分鐘就決定不採信她的抗辯，並決議她的一級謀殺、謀殺未遂與竄改證據罪全部成立。卡莉最後被判處終身監禁、不得假釋，而這項決定也讓事件爆發後始終對卡莉不離不棄的外公外婆和繼父都震驚不已。

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