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18歲辣妹謊稱要買保時捷！試乘「猛撞狠輾車主」搶車　犯案影片曝

▲▼莎拉假借買車之名，在試乘時將車主撞倒後，奪車逃走。（圖／翻攝自YouTube）

▲莎拉假借買車之名，在試乘時將車主撞倒後，奪車逃走。（圖／翻攝自YouTube）

記者葉睿涵／編譯

加拿大一名18歲少女假借買車之名，來到一名售賣二手保時捷的車主家，謊稱想要試乘車子。不料，少女坐上駕駛座後，竟突然加速撞倒車主後逃走。目前，這名女嫌犯已在19日向警方自首，並被控以盜竊、蓄意傷害他人等4項罪名。她將在保釋聽證會前持續被扣留。

綜合外媒報導，這起案件發生於9月6日下午。當時，18歲的莎拉（Sarah Badshaw）在網上看到車主要賣二手保時捷的廣告後，來到了密西沙加市（Mississauga），假意要向車主買車，並要求車主讓她試乘這輛保時捷。

從監視器畫面可見，莎拉在與車主交涉時，一直都保持一副彬彬有禮的樣子，因此車主沒有絲毫懷疑，就讓她坐上了駕駛座，然後再走向後座。豈料，莎拉這時卻突然猛踩油門、倒車狂衝，導致車主被撞倒在地。

莎拉見狀，狠心地輾過了車主的身體，然後開車揚長而去。幸運的是，這名車主的傷勢並不嚴重，同時也在事後迅速報警。警方隨後公開現場的監視器畫面，並對少女發出逮捕令，怒斥這起竊盜行為「極為厚顏無恥」。

莎拉在影片公佈後一天向當局自首，而警方也在調查後發現，她與多起大多倫多地區的案件有關，現在也還在被通緝。目前，警方已找回被盜車輛，並對莎拉提出包括盜竊車輛、危險駕駛致身體傷害等4項指控。

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