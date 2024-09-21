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美媒：美國即將提供台灣史上最大筆軍援　價值181億元

▲▼台灣,美國。（圖／路透）

▲美國正處於向台灣提供近5.67億美元（約新台幣181.3億元）軍援的最後階段。（圖／路透）

文／中央社記者鍾佑貞華盛頓20日專電

美國媒體20日報導，美國正處於向台灣提供近5.67億美元（約新台幣181.3億元）軍援的最後階段，這是迄今最大的此類援助計畫。五角大廈還在擬定對台第3批援助，政府計劃在1月任期結束前完成。

美國「國防新聞」（Defense News）引述多位國會幕僚及一名美國官員報導，拜登政府將使用現有最快速的工具來提供援助，也就是直接運交美軍庫存，美國支持烏克蘭自衛的方式也是以此為主。這項5.67億美元的計畫已經獲得五角大廈批准，目前只待總統簽署。

這項軍援金額幾乎是去年3.45億美元援助的兩倍。一名幕僚及一名官員透露，拜登可能會在這個月底會計年度到期前，批准這項不曾被報導過的軍援。

一位不願透露更多具體資訊的美國官員表示，這項安全援助將為訓練、庫存、反裝甲武器、防空和多領域態勢感知（multi-domain awareness）提供經費，品項還將包括無人機，也就是不對稱戰略的關鍵。

報導指出，這種模糊性是對台援助的典型特徵，和援助烏克蘭有明顯不同。由於其敏感性，美國很少詳細討論這個議題。五角大廈及國家安全會議都不願對此事發表評論，只表示根據政府的長期政策，美國有權支持台灣自衛。

台灣駐美代表處也對此不予置評，只說台灣將持續強化防衛能力，並與美國密切合作，積極維護台海和印太地區的和平、穩定及繁榮。

▲▼台灣,中國,美國。（圖／路透）

▲為了加快對台灣的支持，美國國會授權政府每年向台灣提供最多價值10億美元的庫存。（圖／路透）

為了加快對台灣的支持，美國國會授權政府每年向台灣提供最多價值10億美元的庫存，這比之前的軍售更直接地表現出支持力道。然而，國會並未為國防部提供實際預算，國防部也一直不願運交無法替換的設備。

「國防新聞」指出，國務院和白宮成員支持另一項援助計畫，國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）去年就對這項計畫進行辯論後，在沒有經費的情況下暫停了對台灣任何的進一步軍援。

報導指出，這筆經費於4月到位，當時國會撥款19億美元用於回填美國向印太國家運交的庫存。此後，國防部各部門一直在規劃如何使用這筆經費，其中大部分將用於台灣。

據多位官員透露，目前即將獲得批准的計畫經過幾輪修改。五角大廈最初規劃的金額較小，但在今年夏天的跨部會會議中，多位高階官員認為需要提高金額，最終達到5.67億美元。

美國官員表示，五角大廈目前還在擬定對台的第3批援助計畫，政府計劃在1月任期結束前完成。

報導稱，國會4月的法案要求政府向印太區域進一步提供20億美元的長期安全援助，其中14億美元將撥給台灣，且已於今年夏天獲得批准，雖然從未對外公開。

一般正常軍售方面，美國這週批准新一輪軍售，使台灣目前等待美國交付的190億美元軍售額，再增2.28億美元。

美國國防部監察長日前公布報告，對去年第一批軍援提出嚴厲批評。內容指出，美國軍方造成的運輸問題導致援助物資抵達台灣的時間晚於預期，長滿黴菌，有些甚至過期。為了解決這些問題，雙方又花了73萬美元。

監察長在報告中指出：「更廣泛來說，交付不具備執行任務能力的軍備，將限制國防部實現建立安全合作目標的能力，並可能導致夥伴對美國失去信心。

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