美國「延遲交付台灣武器」清單曝光！　金額高達6554億元

▲目前美方積欠交付台灣的武器價值已達205億美元。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國2024年8月宣布了22項新的外國軍售案，但美國對台武器交付的情況自上月開始就沒有變化，沒有新的銷售也未完成任何交付，目前美方積欠的武器價值已達205億美元（約台幣6554億元）。

美國華府智庫「卡托研究所」（Cato Institute）報告指出，今年8月是美國新的外國軍售案（Foreign Military Sales，簡稱FMS）最多的一個月，總價值達326億美元，美國國防安全合作署（DSCA）的武器銷售數據顯示，在22件外國軍售案中，有10件與台灣尚未交付的軍售重疊。

自2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭以來，美國的FMS案件數量顯著增加，五角大廈數據顯示，在2023財政年度，美國透過外國軍售系統完成了超過800億美元的業務，創下了紀錄；在2022財政年度的金額為519億美元。

然而，對美國武器需求的激增對台灣來說可能不會立即帶來好消息，因為目前美國武器的需求已超越供給，台灣也受到這波影響，預計這種情況將持續到2030年前。

事實上，台灣在2022年就因生產延遲取消了M109A6「帕拉丁」自走砲的採購案；此外，台灣採購的拖式反坦克飛彈（TOW-2B）和刺針防空飛彈（Stinger）的交貨，也因為烏俄戰爭而受到影響。

儘管美國採用了不同的法律機制向烏克蘭提供武器，送往烏克蘭的武器並不一定會自動導致台灣的軍售延遲，但美國的國防工業必須同時補充國內庫存、履行新的FMS案件，還有滿足美軍的常規需求，且新的FMS案件與未交付給台灣的武器重疊。

報告指出，台灣應該會在接下來的1到2年內開始接收數個大型軍售包，但鑑於美國國防工業基礎面臨的競爭需求，這些時間表可能會有所延遲。

報告提到，美國向台灣交付武器的速度，是一個衡量美國外交政策優先事項的有用工具，若推動台灣實現「非對稱自衛戰略」（asymmetric self-defense strategy）確實是美國的首要優先事項，那麼台灣不應該出現這種延遲；然而，近來的跡象顯示，台灣並未享有這樣的優先地位。