美中情局官員「下藥性侵」數十女！　駐外期間偷拍500性愛照

▲布萊恩·傑弗里·雷蒙德（Brian Jeffrey Raymond）。（圖／美國駐墨西哥大使館及領事館）



記者王佩翊／編譯

美國中央情報局（CIA）一名官員因在世界各地外派期間，對數十名女性下藥性侵，甚至將整個過程拍照，18日被判30年有期徒刑。警方從嫌犯手中搜出500多張偷拍的性愛照片，內容包含他在被害女子昏迷的情況下進行不當性行為。該起事件被認為是CIA史上最嚴重的性侵案。

根據CBS NEWS報導，48歲的布萊恩·傑弗里·雷蒙德（Brian Jeffrey Raymond）自2006年開始在墨西哥、秘魯等多個國家使用類似的犯罪手法，下藥性侵多名女性得逞。他先通過Tinder等交友軟體上網認識女性，再邀請她們到政府替他租來的宿舍公寓，然後主動提供已經提前下藥的酒水與零食給對方。當被害女性失去意識後，雷蒙德就會擺弄她們的裸體性侵，並拍攝照片，甚至打開她們的眼皮或將手指插入嘴裡。

警方在調查期間至少搜出500多張受害女性被拍的不雅照片，而所有女性都處於不省人事的狀態。該案18日舉行聽證會，法官認為他罪行重大，是「性掠奪者」，因此判處他30年有期徒刑。

有十多名被害女性出席聽證會，一一講述如何遭到雷蒙德傷害。其中有些女性是在聯邦調查局找上門，並出示受害照片時，才得知自己遭到性侵。其中有人因此精神崩潰、做惡夢，甚至有人出現精神恍惚的症狀，導致開車時闖紅燈。

聯邦調查局調查此案後，仍找不到部分受害者，因此在2021年10月發布公告，希望可以找到更多潛在的受害者。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。

尊重身體自主權，請撥打110、113。