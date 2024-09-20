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川普：若敗給賀錦麗「都怪猶太選民」　以色列2年內將消失

▲▼2024年美國總統大選電視辯論會，川普，賀錦麗（圖／路透）

▲川普指出，賀錦麗在猶太選民中的支持率較高，但這將對以色列的安全造成威脅。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國距離即將在11月展開的總統選舉只剩不到7周，共和黨候選人川普19日卻突然語出驚人指出，若他在大選中敗給民主黨候選人賀錦麗，那麼美國的猶太選民將要承擔部分責任，因為美國的猶太選民傾向於支持民主黨。同時，他也警告，賀錦麗一旦勝出，以色列就可能在2年內不復存在。

據路透社報導，川普19日在華盛頓舉行的以色列-美國委員會全國峰會（IAC）上，對自己在美國猶太選民中的支持率感到失望。他表示，「如果我沒有贏得這一次的選舉，那麼猶太人真的有很大的關係，因為40%、60%的人都將票投給了我的『敵人』。在我看來，這將導致以色列在2年內不復存在。」

川普引用一項民調指出，賀錦麗在美國猶太選民中的支持率達60%，而他2016年當選總統時，贏得的猶太票數甚至不足30%，令他感到十分失望。儘管媒體不清楚他引用的民意調查為何，但皮尤研究中心數據顯示，賀錦麗在美國猶太人中的支持率達65%，比川普的34%高出近一倍，反映川普難以獲得猶太選民支持。

儘管如此，川普仍將這一群體視為競選中的關鍵目標，並將爭取猶太選民作為贏得賓州等關鍵州的首要任務。賓州擁有超過40萬猶太選民。在2020年的選舉中，拜登以8.1萬票的優勢拿下該州，而川普也在今年9月19日警告，猶太選民的選擇將直接影響以色列的未來，並強調其對以色列的支持立場。

在川普發表此言論之前，賀錦麗的競選團隊批評川普有時與反猶太主義者聯繫在一起，並強調這對於爭取猶太選民不利。川普否認了相關指控，並強調自己對猶太社群的支持，還表示他的女婿是猶太人。

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