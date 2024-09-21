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真主黨證實「最高指揮官」死亡　以色列稱擊殺10要員

▲▼以色列20日對黎巴嫩首都貝魯特發動空襲。（圖／路透）

▲以色列20日對黎巴嫩首都貝魯特發動空襲。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

以色列20日對黎巴嫩首都貝魯特發動空襲，造成真主黨精銳「拉德萬部隊」（Radwan）指揮官阿基爾（Ibrahim Aqil）死亡，還有10名高階人物被擊殺；真主黨證實阿基爾死亡，但未透露舉體細節。黎巴嫩衛生部則指出，這波襲擊造成至少14人死亡，目前尚未救援完畢，預估死傷人數還會上升。

綜合外媒報導，以色列軍方20日在聲明中指出，以色列空軍戰機依照情報在貝魯特地區執行目標攻擊，成功擊殺阿基爾和其他高階人物。以軍發言人哈加里（Daniel Hagari）也在記者會中表示，除了阿基爾外，還有約10名指揮官被擊斃。

▲▼以色列空襲黎巴嫩首都 聲稱擊殺真主黨高階指揮官。（圖／路透）

▲真主黨精銳「拉德萬部隊」指揮官阿基爾（Ibrahim Aqil）死亡。（圖／路透）

真主黨（Hezbollah）隨後發布聲明證實，真主黨最高領導人之一的阿基爾在襲擊中身亡，但未提及相關細節。黎巴嫩衛生部表示，這波襲擊造成至少14人喪生、66人受傷，目前尚未救援完畢，預估死傷人數還會上升。

安全部門消息人士向CNN透露，有多枚導彈擊中貝魯特一棟建築的車庫門口，造成當時正在和其他幹部會面的阿基爾死亡，預估有至少6名真主黨指揮官死亡。

以軍在聲明中指出，阿基爾於1980年代加入真主黨，是「真主黨對黎巴嫩境外恐怖攻擊負有責任」的小組成員，更在1983年指揮對美國駐貝魯特大使館的恐怖攻擊，美國也曾懸賞700萬美元取得阿基爾的資訊，指他是造成63人喪命的大使館炸彈攻擊案的「主要成員」。

以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）表示，戰爭新階段的行動將持續下去，「直到我們實現我們的目標，確保以色列北部社區安全返回家園，我們將繼續追擊敵人，以保衛我們的公民。」

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