四河分署海岸淨灘固碳　志工聯手守護海洋環境

▲水利署第四河川分署辦理志工戶外實作活動，於王玏新生地海堤舉辦海岸淨灘、海堤彩繪及廢棄蚵殼實作固碳作品。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／彰化報導

水利署第四河川分署18日辦理志工戶外實作活動，於王玏新生地海堤舉辦海岸淨灘、海堤彩繪及廢棄蚵殼實作固碳作品等，夾著海風吹拂的秋高氣爽的日子，在分署長李友平號召第四河川分署同仁、防汛護水志工及芳苑鄉林保玲鄉長與村里長約120人，一起共同守護海岸環境。

第四河川分署轄區有181位防汛護水志工，屬水利署第四大隊，由陳正文擔任大隊長，志工分佈範圍包含濁水溪上、中、下游、陳有蘭溪、清水溪、彰化縣海堤及區域排水等區域，共有8個分隊，平日負責相關水利設施、河川、區域排水巡查通報，颱風豪雨期間主動通報各河段即時水情及協助處理緊急事宜。

此次志工活動除藉由上午的課程，提升志工淨零碳排、固碳及SDGs永續發展等新領域的相關知識外，亦透過實作活動利用廢資材蚵殼發揮創意製作成固碳貓頭鷹、企鵝、章魚等獨一無二的手工藝作品。亦捲起袖子進行海堤彩繪、淨灘，體現志工不落人後與地方一起共同團結一心，守護海洋美好環境的決心，。

總計在王功新生地海岸清出約600公斤的廢棄物，持續傳達向海致敬理念。另此次活動亦表揚及慰勞感謝績優志工一年來執勤的辛勞，借由績優志工表揚，來提升志工對防汛護水工作之榮譽心及使命感，提升志工組織運作效能，並增進各分隊志工情誼及同仁之情感，共同為維護河防安全及環境永續發展而努力。

▲水利署第四河川分署辦理績優志工表揚，表揚及慰勞感謝績優志工一年來執勤的辛勞，來提升志工對防汛護水工作之榮譽心及使命感。（圖／記者蔡佩旻翻攝）