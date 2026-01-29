用行動參與城市未來　竹市115年青年志工隊招募開跑

▲新竹市政府今(115)年持續招募「青年志工隊」。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為深化青年公共參與、為城市注入行動能量，新竹市政府今(115)年持續招募「青年志工隊」，號召16至40歲、具服務熱忱與公共參與意願的青年加入志工行列，透過多元志願服務實際參與城市事務，發揮青年創意與行動力回饋社會，為城市帶來新想像。

新竹市長高虹安表示，市府高度重視青年發展，並持續推動「青年活力」施政策略，積極打造青年參與公共事務的實踐舞台。青年志工隊不僅是青年投入公共服務的重要起點，更是培養公共意識、累積實務經驗的關鍵歷程，期盼更多青年透過志工行動，成為推動城市進步的重要夥伴。

勞工及青年處長吳達偉指出，新竹市是全台平均年齡最低、青年人口比例高的城市之一，充滿活力與潛力。市府持續擴大青年參與市政的多元管道，透過青年志工隊引導青年從服務中認識城市、連結社會，並依青年興趣與專長，投入城市觀光、環境永續，及公共活動支援等不同面向的志願服務，讓每一份投入都能找到最適合的舞台。

青發中心說明，115年青年志工隊規劃多元服務方案，內容涵蓋城市觀光導覽、環境永續行動及青年公共活動支援等，並辦理志工說明會與專業培訓課程，協助青年完成志願服務基礎訓練與特殊訓練，及申請志願服務紀錄冊，透過制度化培力與完善支持，強化青年服務知能與實務能力。

青發中心補充，竹市青年志工隊持續招募中，歡迎有志投入公共服務、關心城市發展的16至40歲青年踴躍報名（報名連結：https://forms.gle/i8rbWMPrP1oTex7c9）。更多青年活動與志工相關資訊，請追蹤「新竹市政府青年發展讚」臉書粉絲專頁( https://www.facebook.com/YouthHsinchu )。