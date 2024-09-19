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不捨！曾譽為「大村之光」　29歲消防員日租套房輕生亡

▲彰化縣大村消防分隊。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化縣大村消防分隊。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣消防局大村消防分隊29歲呂姓隊員，昨(18日)休假，在台中某間日租套房內輕生，震驚隊部，大家回想起他3年前剛進消防局時，雖然是菜鳥，但在新進人員救護技術測驗時，榮獲第一名殊榮，被譽為大村之光，如今卻傳來憾事，再也看不到他的笑容，讓一同出生入死的消防弟兄們感到相當不捨。

據台中警方初步調查，18日晚間接獲彰化警方通報，呂男在留下紙條後離家，警方獲報後隨即成立專案小組積極協尋。專案小組追查發現呂男於17日20時許返回日租套房，緊急聯絡房東，於昨天（18日）晚間10時開鎖進入，發現呂男在廁所內已經明顯死亡，並於床上留有紙條，聯絡家屬到場確認死者為呂男無誤。

▲獨／休假日到逢甲，彰化消防員驚傳輕生日租套房。（圖／記者許權毅攝）

▲休假日到逢甲，彰化消防員驚傳輕生日租套房。（圖／記者許權毅攝）

呂男在彰化消防局大村消防分隊任職，2021年3月到任，當時隊部稱讚他，自主練習都卯起來練、安妮在他們模擬情境眼中就像真人，無論是非創傷或是創傷的情境都難不倒他，當年5月8日參加新進人員救護技術測驗」榮獲第一名殊榮，被其他弟兄譽為大村之光。

呂男3年來在隊部表現非常優異，工作盡責認真，與長官及同事相處融洽，平時也無異狀，昨天正值休假卻發生不幸，一個耀眼的消防明日之星就此殞落，弟兄們心裡面都非常難過與不捨，消防局第二大隊及大村消防分隊將全力家屬協助處理後事。

▲獨／休假日到逢甲，彰化消防員驚傳輕生日租套房。（圖／記者許權毅攝）

▲休假日到逢甲，彰化消防員驚傳輕生日租套房。（圖／記者許權毅攝）

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