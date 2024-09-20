彰化電纜大盜落網！通緝賊躲櫥櫃「怪聲頻傳」鄰報警逮人

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣伸港鄉海豚屋附近停車場今年8、9月間，連續傳出電纜線竊案，警方組成專案小組並報請檢方指揮偵辦，鎖定53歲潘男涉有重嫌，上門查緝沒想到潘男竟攀爬到鄰居家躲入櫥櫃內，鄰居聽到屋內有聲響，懷疑有賊闖入，當場通知警方，警方並從其住處起出犯案工具與電纜線等贓物，依竊盜、廢棄物清理法移送彰化地檢署偵辦。

▲和美警分局破獲偷電纜線大盜。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

和美警方指出，全案經專案小組日以繼夜擴大調閱現場監視器影像及比對遺留現場之手提袋、油壓剪、電線等贓證物，調閱監視器發現潘男涉有重嫌，於日前持地院核發的搜索票前往查緝。

潘男看到警方到場，立即攀爬到隔壁鄰居家中躲藏在櫥櫃內，經鄰居發現家中有可疑聲響，懷疑家中遭小偷立即報警，員警循聲打開櫥櫃，潘男只好束手就擒，並在其住處起出犯案工具與電纜線等贓物，檢警查出潘男也另涉3起通緝案。全案依涉嫌竊盜、廢棄物清理法移送地檢偵辦。

和美分局表示，民生用電為民眾日常生活中不可或缺之能源，電纜線竊盜案影響民生甚鉅，警方平日除落實執行防竊巡守外，請民眾注意周遭可疑人、事、物，發現異狀請立即撥打110報案專線，警民合作共同守護財產安全；另呼籲轄內資源回收、舊貨業業者不要助長竊風，對於來路不明之物品，千萬不要收受買賣，以免觸法，得不償失。