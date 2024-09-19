天雨路滑！國1彰化路段連2起車禍　波及9車3人受傷送醫

▲溪湖鎮國道1南下212.4公里發生4車追撞。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

國道1號彰化路段今(19日)下午發生2起連環撞車禍意外，下午2點多，207公里處北上疑似天雨路滑，5輛車撞成一團，2人受傷；下午4點多，南下212.4公里又發生4車追撞，其中貨車駕駛受困車內無法動彈，經消防救護人員用使用捲盤協助拉開車頭，將傷者救出，所幸意識清楚，也因為這起車禍回堵超過4公里，目前緩慢疏散車流中。

▲溪湖鎮國道1南下212.4公里貨車駕駛受困。（圖／民眾提供）

今天下午2點多，南彰化下起陣雨，埔鹽鄉國道1號207.5公里北上車道，疑似天雨過後路滑，5輛小車追撞，其中2台車駕駛受傷需要送醫，救護人員到場後評估患者意識清楚，肢體擦傷疼痛，立即給予清洗傷口、包紮止血等救護處置，由埔心消防分隊將2名患者送往彰化秀傳醫院救治。

▲埔鹽鄉國道1號207.5公里北上車道追撞。（圖／民眾提供）

正當北上路段車禍狀況才排除，車行恢復順暢，溪湖鎮國道1南下212.4公里又發生4車連環撞，救護人員到達現場，有小貨車、聯結車與槽車等4車輛相撞，其中小貨車男駕駛受困車內，立即使用捲盤協助拉開車頭，並利用撬棒協助患者脫困，所幸意識清楚、肢體擦傷疼痛，送往彰化醫院救治。

車禍事故後佔用中線、外側車道及路肩，造成後方回堵超過4公里，至於車禍肇事原因，待國道警方進一步調查釐清。

▲溪湖鎮國道1南下212.4公里追撞。（圖／民眾提供）