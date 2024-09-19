陸停止34項農產品優惠關稅！雲林文旦受影響　張麗善向政府喊話

記者蔡佩旻／雲林報導

大陸國務院關稅稅則委員會昨18日發布公告，決定自2024年9月25日起停止執行對台灣34項農產品免徵進口關稅政策，雲林縣長張麗善今(19日)表示，雲林縣最慘的是文旦，呼籲政府應積極充分與大陸對話，「不要對立、更不要對抗」，不然犧牲的還是農民。

▲雲林縣長張麗善。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

張麗善表示，在ECFA的框架之下，一直以來，大陸對台灣的水果都有關稅的優惠措施，但是這幾年來，兩岸的關係非常緊張，包括台灣輸運大陸祭出了2000多項的關稅，「在沒有充分對話、沒有充分溝通的情況下」，當然，最後犧牲的會是農民。

張麗善指出，我們農民辛苦種植的水果，無論是釋迦、鳳梨或是文旦等等所有的農漁類產品，輸往大陸如能有優惠措施，當然可以減輕農民的成本跟負擔，但是站在國家的立場，應該要如何協助農民，將農產品可以有更廣闊的市場，往大陸輸出，這樣才不會讓農漁民血本無歸，產銷失衡。

張麗善強調，雲林縣最大的影響是文旦，目前為止文旦在國內市場會極力來推銷，我們也積極拓廣到日本、韓國、新加坡及馬來西亞等國家，也希望兩岸之間應透過充分的對話，「不要對立、更不要對抗」，促進兩岸之間的和平，能夠增加農漁民的福利、保障他們的權利，這才是站在國家立場應該要做的，應該幫助弱勢的農漁民。