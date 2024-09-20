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七星級露營區「清水那方」爆危機　縣府斷電點交遭拒...雙方僵持中

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣政府委託民間經營「清水那方」溫泉露營區，爆發經營危機，縣府以園區內違法增建組合屋及貨櫃屋、未依法進行公安申報，要求給付違約金2080萬元及積欠的電費478萬元，否則將依法斷電，營區認為已向法院提出訴訟，縣府卻自行決定斷電，實在讓人無法接受。稍早縣府相關人員及警方皆已到場，但員工站在大門口，拒絕縣府人員進入稽查及斷電，雙方仍在現場僵持中。

▲清水那方爆經營危機。（圖／翻攝自清水那方）

▲清水那方爆經營危機。（圖／記者唐詠絮翻攝）

社頭清水岩溫泉露營區總面積約11公頃，「清水那方」於2021年10月開始營運，並向遊客收取入園、住宿及用餐費用，迄今已營運近3年。縣府認為溫泉設施已完成檢修，請業者點交，但營區業者卻指出，管線未修好，溫泉出水量不足，根本無法點交。

▲清水那方爆經營危機。（圖／翻攝自清水那方）

▲清水那方爆經營危機。（圖／翻攝自清水那方，以下同）

除此之外，縣府認為，營運期間廠商因未依投資執行計畫開放生態遊憩區（含一般露營區）、園區內違法增建組合屋及貨櫃屋、未依法進行建築物公共安全檢查申報、未依契約點交溫泉區等多項重大違約，已影響公共利益及遊客安全，經多次通知未改善，依契約處以違約金，截至2024年9月19日，金額已達2,080萬元，廠商均未繳納，縣府除沒入履約保證金120萬元，也已向法院提出強制執行。

▲清水那方爆經營危機。（圖／翻攝自清水那方）

「清水那方」總監張瑜珍說，園區內住宿帳棚是開幕時就有的，本來就是營運規畫內容，況且縣府當時說野餐及露營設施免經申請都合法，但現在卻因業者不點交才故意刁難，在當時OT契約內並未指出帳篷會影響任何公益事項。

另外縣府表示，園區內有2處電表遲未點收，電費先前由縣府先行繳納。截至今年8月，電費總計478萬餘元，廠商僅繳納3次共40萬1425元，對此張瑜珍指出，他們計算的電費金額與縣府有相當大的落差，「對方將個位數算成10位數」，才會衍生出478萬元電費，再者也未收到繳款通知，「縣府怎麼可以如此刁難業者」。

▲清水那方爆經營危機。（圖／翻攝自清水那方）

下午，縣政府城觀處跟水資處到園區，要依法稽查，張瑜珍說清水岩溫泉露營區促參案屬私法契約，彰化縣政府與OT廠商間的糾紛應依民法透過司法程序解決，無權強制執行。此外，縣政府貿然強制斷電可能觸犯刑法第304條的強制罪，構成對業者合法權益的侵害。此行為若未依法律程序進行，將面臨法律責任，希望相關機構能對此事調查，維護法律公正。

▲清水那方爆經營危機。（圖／翻攝自清水那方）

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