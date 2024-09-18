恐成「農業大限」　張嘉郡籲朝野立委共同支持國土計畫法展延修法

▲立委張嘉郡於上會期提「國土計畫法修正草案」，目前已通過一讀，希望朝野立委能夠共同支持。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

針對今日20位綠委共同召開國土計畫法延後上路的呼籲，立法委員張嘉郡表示，樂見朝野立委對國土計畫法應延後實施一案有共識。張嘉郡已於上會期提「國土計畫法修正草案」，目前已通過一讀，希望朝野立委能夠共同支持，讓此案在這個會期順利三讀通過，讓國土計畫法展延實施。

張嘉郡表示，國土法的立意良善，我們絕對支持，但執行內容在基層引發很多疑慮，地方政府也很為難，希望中央主政單位能多主動到基層溝通，化解基層農民的疑慮，而不是一意孤行、貿然上路。

譬如國土法相關子法共有21項，但其中超過半數未完備，民眾無法全面了解自己土地將面臨何種規範，導致權益受損；國土法對於農業發展區之各項補助至今仍未公布，但卻不斷催促各縣市繳交功能分區圖，實為本末倒置；此外，各縣市對農地配額極度不均，如何以政策來補償各縣市的差距，應該具體導入農業權概念，以落實對財產權的保障。

張嘉郡指出，對於如何具體落實對農地的保障，她已提出短、中、長三個方向，短期應於中央財政收支劃分法統籌款中，將縣市的農業貢獻度納入權重分配，她也已提「財政收支劃分法修正草案」，目前於財政委員會審議中；中期則應研議農業轉移權概念，讓農地面積不足的縣市，向超額負擔的縣市購買農業權；長期則應該將農業發展權入憲，確保農地的永續發展。

張嘉郡強調，雲林是農業大縣，此次劃設無論是農業土地比例或是人均負擔比例，都是全國最高，不希望倉促上路的國土法讓農業大縣變成「農業大限」，反而限制了國家的整體發展，此案無論前後農業部長或中央內部政委，彼此意見也有所分歧，如今執政黨的立委也呼籲延後，顯示這並非單一縣市個別問題，呼籲行政院能懸崖勒馬，在解決各方爭議後同步攜手推動，緩一緩再上路是為了讓未來更完善。