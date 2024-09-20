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蝸牛小米粽3死！8人體內驗出托福松　廚房找到「一包拆封芬普尼」

記者楊漢聲、戴若涵／台東報導

台東蝸牛小米粽食品中毒案造成12人中毒，其中3人死亡！台東縣衛生局長曾國平受訪時表示，在製作小米粽的曾姓阿嬤家廚房內找到一包已開封的芬普尼除蟲劑，目前已將相關資料交由檢警進行調查。

回顧整起事發經過，台東縣金峰鄉賓茂及壢坵部落一名83歲曾姓婦人自製蝸牛小米粽，17日當天自己食用後便出現不適症狀，經緊急送醫搶救仍宣告不治。

▲▼ 台東部落蝸牛小米粽爆食物中毒，農藥署毒物專家再度到現場採證。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東部落蝸牛小米粽爆食物中毒，農藥署毒物專家再度到現場採證。（圖／記者楊漢聲翻攝）

而前來治喪的親友守靈時，又吃了剩下的蝸牛小米粽，還煮了蝸牛湯、芋頭梗、泡麵等物，18日凌晨1時30分至2時左右，多人陸續出現口吐白沫、抽搐、心悸、無力等症狀，包括曾婦在內，全案目前共12人中毒，其中3人死亡。

▲▼ 蝸牛小米粽曝光 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲蝸牛小米粽內容物。（圖／記者楊漢聲翻攝）

針對此案，衛福部19日中午說明，在蝸牛粽的食餘檢體中，驗出高濃度劇毒農藥「有機磷托福松」。疾管署副署長羅一鈞針對檢驗進度表是，目前分送人體檢體（血液、血清、尿液）到台大法醫所及北榮毒物中心檢驗，台大法醫所回報，收件的8名個案血液檢體都驗出「有機磷托福松」，與食藥署檢驗結果一致。

台東地檢署則在事件發生後，指示警方重回曾婦家中地毯式採證，逐一詢問家屬和提供蝸牛的男子。台東縣衛生局長曾國平則指出，衛生局從搗米臼中摳出小米粉進行檢驗，另外，曾婦家中廚房內的鹽巴、醬油、味精、煮食過的鍋蓋、鍋蓋內層都塗抹試紙採樣送驗。

曾國平表示，衛生局有在廚房內發現一包拆封過的芬普尼，而部落周邊目前也無發現有人員使用托福松農藥，毒物來源仍有待檢警調查釐清，至於外傳台東縣衛生局送驗的食材檢體與當初製作蝸牛小米粽的蝸牛並非同一批，曾國平則回應，「採驗的都是同一批」。

▲台東縣衛生局長曾國平。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣衛生局長曾國平。（圖／記者楊漢聲翻攝）

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