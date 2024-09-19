小米粽食餘檢出托福松　農藥行：很臭！誤食機會不高

▲ 台東部落蝸牛小米粽爆食物中毒，農藥署毒物專家再度到現場採證。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同。）

文／中央社

台東疑食物中毒案，初步在小米粽食餘檢體中檢出劇毒農藥有機磷托福松；農藥行表示，托福松很臭，使用時就會聞到，誤食機會似不高，農民買來主要防蛇，慣稱「臭藥仔」。

台東縣金峰鄉賓茂村83歲曾姓阿嬤17日晚間吃了血桐葉包小米、蝸牛、豬肉、竹筍、小米粉的小米粽，發生嘔吐、抽搐，送醫後不治，前往守靈親友有11人同樣吃了小米粽後送醫，36歲徐女與76歲劉婦不治；總計12人送醫，3人死亡，6人住進加護病房。

衛生福利部食品藥物管理署檢驗「血桐」、「蝸牛」及「食餘」共3件檢體，於「食餘」檢體（蝸牛小米粽）中檢驗出有機磷劑「托福松（terbufos）」。

農業資材行業者告訴中央社記者，托福松這支藥，現在很少農民會使用於農作物上，大多灑在農田四周用來防蛇，因為藥劑含有劇毒，蛇爬過後，腹部沾到就會死亡。

與「托福松」類似藥劑還有「福瑞松」，松字輩農藥屬紅色警戒，有劇毒，而且還有強烈刺激臭味，使用時就會聞到，誤食機會也不高，台灣在民國90年後都逐漸禁用。

業者說，有機磷托福松農藥過去農民主要針對農田、果園地下害蟲，還有根瘤線蟲，大多用在蔬菜、香蕉、甘蔗、十字花科菜類，保守建議要灑布2週後，才達安全採收期。

業者指出，現在買農藥要實名制，並且有嚴格使用規定，希望大家不要把農藥污名化。

食品藥物管理署人員今天下午到太麻里農藥行，詢問業者曾有哪些人來買過相關農藥；也到撿蝸牛的農地查看，未找到任何農藥袋子。