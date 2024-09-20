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快訊／蝸牛粽8人都驗出劇毒農藥！台大檢驗：體內均有「托福松」

▲▼台東蝸牛小米粽中毒案後續，食藥署研檢組組長曾素香說明。（圖／記者陳煥丞攝）

▲疾管署說明，台東蝸牛小米粽中毒案後續。（圖／記者陳煥丞攝）

記者張乃文／台北報導

台東蝸牛小米粽食品中毒案造成3死，衛福部19日中午公布確認在粽子食餘檢體驗出高濃度的劇毒農藥「有機磷托福松」。疾管署今（20日）表示，目前分送人體檢體（血液、血清、尿液）至台大法醫所及北榮毒物中心檢驗，根據台大法醫所回報，收件的8名個案血液檢體均已檢出有機磷「托福松」，與食藥署食餘檢體檢驗出托福松結果相符。

疾管署說明台東小米粽事件人體檢驗進度。疾管署副署長羅一鈞指出，目前分送人體檢體（血液、血清、尿液）至台大法醫所及北榮毒物中心檢驗，最新進度為台大法醫所回報，收件8名個案血液檢體均已檢出有機磷「托福松」，與食藥署食餘檢體檢驗出托福松結果一致。

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羅一鈞說明，外界另曾懷疑的「聚乙醛」，台大所收件8名個案均未檢出。

整起事件源自台東金峰鄉賓茂及壢坵部落一名83歲曾姓婦人自製蝸牛小米粽，17日當天食用後即出現不適症狀，送醫不治過世。部落親友治喪守靈時又吃了她生前自製的蝸牛小米粽，深夜多人陸續出現不適症狀送醫，這起事故目前共造成12人中毒，其中3人死亡。

事件發生後，衛福部18日上午即由食藥署、疾管署派員南下，並會同北榮毒物科醫師前往收治個案的醫院訪視個案，19日會同調查小組成員前往台東賓茂村往生個案家瞭解食材來源及製程。

另一方面，台東縣衛生局採食物檢體包含剩餘的蝸牛小米粽、蝸牛、血桐葉等3項檢體送食藥署檢驗；另也針對受害者採血液與尿液檢體，送疾管署南港實驗室，再比照寶林食品中毒案，分別交由台大法醫所、北榮毒物中心檢驗。而目前粽子食餘檢體驗出高濃度的劇毒農藥「有機磷托福松」，至於農藥從何而來仍然是謎團，有待檢調釐清。

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