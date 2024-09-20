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小米粽含「高濃度劇毒」不尋常！托福松0.6克就致命　來源仍是謎

▲▼台東蝸牛小米粽中毒案後續，食藥署研檢組組長曾素香說明。（圖／記者陳煥丞攝）

▲台東蝸牛小米粽中毒案後續，在食餘粽子檢出有機磷農藥。（圖／記者陳煥丞攝）

記者洪巧藍／台北報導

台東蝸牛小米粽食品中毒案造成3死，經過1天半的調查，衛生福利部19日中午公布確認在粽子食餘檢體驗出高濃度的劇毒農藥「有機磷托福松」，至於農藥從何而來仍然是謎團，有待檢調釐清，受害者有6人仍在加護病房救治。農業部指出，托福松是被管制的劇毒農藥，因毒性極強，只要0.6至1公克就可能致命。

台東金峰鄉賓茂及壢坵部落一名83歲曾姓婦人自製蝸牛小米粽，17日當天食用後即出現不適症狀，送醫不治過世。部落親友治喪守靈時又吃了她生前自製的蝸牛小米粽，深夜多人陸續出現不適症狀送醫，這起事故目前共造成12人中毒，其中3人死亡。

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▲▼ 蝸牛小米粽曝光 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲蝸牛小米粽曝光 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

事件發生後，衛福部18日上午即由食藥署、疾管署派員南下，並會同北榮毒物科醫師前往收治個案的醫院訪視個案，19日會同調查小組成員前往臺東賓茂村往生個案家瞭解食材來源及製程。

另一方面，台東縣衛生局採食物檢體包含剩餘的蝸牛小米粽、蝸牛、血桐葉等3項檢體送食藥署檢驗；另也針對受害者採血液與尿液檢體，送疾管署南港實驗室，再比照寶林食品中毒案，分別交由台大法醫所、北榮毒物中心檢驗。

蝸牛小米粽食餘檢體驗出高濃度劇毒農藥

衛生福利部19日中午緊急召開記者會，衛福部次長林靜儀說明，經同仁連夜加班進行聚乙醛及有機磷劑等農藥之廣篩檢驗，於「食餘」檢體（蝸牛小米粽）中發現不尋常訊號，續經氣相層析串聯質譜儀（GC/MS/MS）及液相層析高解析質譜儀（LC/HRMS）確認為有機磷劑托福松（terbufos），「蝸牛」及「血桐」檢體則為未檢出。

食藥署副署長林金富說明，根據台東衛生局送來每顆粽子約300克，依照現階段定性檢驗的圖譜去換算，初估每顆應該有30毫克托福松，濃度相當高，後續還會著手進行定量檢驗。事件最初毒物專家也曾懷疑是殺蝸牛餌劑「聚乙醛」，林金富表示，檢驗已經確定陰性，排除聚乙醛的問題。

林靜儀表示，目前明確釐清中毒物質是托福松，食藥署後續會針對是哪些食材出問題進行鑑別，但是經過烹煮，食材都混在一起，當時什麼狀況被添加或者受到污染，後續已經由檢察官介入調查中。

▲▼蝸牛小米粽食品中毒案件，食品中殘留農藥檢驗。（圖／食藥署提供）

▲蝸牛小米粽食品中毒案件，食品中殘留農藥檢驗驗出托福松。（圖／食藥署提供）

受害者人體檢體驗出農藥反應！另送死者血液檢體進行檢驗

疾管署副署長羅一鈞表示，首批受害者檢體總計有收到8人、23件檢體，初步結果看起來呈現「有機磷」或者「氨基甲酸鹽」兩種農藥反應，後續還要細部鑑定屬於哪一種農藥。雖然人體檢驗還不完全，但是農藥和食品檢驗結果相符合。

首批檢體中並無採集死者檢體，羅一鈞表示，台東衛生局後來發現其中2名死者在醫院留有血液檢體，加上部分個案要重採，還有小朋友個案檢體，都已經在19日寄出，20日送達檢驗單位之後會再檢驗釐清。

楊振昌表示，有機磷等農藥中毒時，紅血球血漿的「乙醯膽鹼酯酶」會偏低，人體檢驗初步結果確實符合，還有2人數據「非常低」；另外，北榮毒物科醫師實際到現場訪視，患者出現分泌物很多、心跳緩慢、呼吸抑制等症狀，確實也和有機磷中毒相符合。

北榮人體檢體的檢驗檢驗另已經排出氰化物中毒可能性，台大檢驗也沒有檢驗出聚乙醛，後續檢驗則著重於釐清農藥反應是否就是托福松。

▲▼台東蝸牛小米粽中毒案後續，衛福部召開記者會說明。（圖／記者陳煥丞攝）

▲台東蝸牛小米粽中毒案後續，衛福部召開記者會說明。（圖／記者陳煥丞攝）

有機磷劑托福松農業部嚴管！限用3類作物「購買要實名登錄」

食藥署指出，托福松為有機磷類殺蟲劑，屬劇毒型農藥，典型的有機磷殺蟲劑中毒症狀包含瞳孔成針瞳、昏迷或半昏迷、口水多、痰多、呼吸或嘔吐物中有濃烈農藥味（或稱大蒜味）、全身汗濕、局部肌肉抽動等徵狀。急性期症狀常於5到30分鐘內即出現，但少數情況下可能延遲至數小時或至12小時後才產生，與暴露劑量及物質有關。

農業部農業藥物試驗所主秘蔡韙任指出，有機磷托福松是被管制的劇毒農藥，主要用來防治蔬果的根部線蟲與土壤裡的害蟲，但目前尚無替代藥劑，僅能用於瓜果、根莖與柑橘類等作物，且劑型僅有「粒劑」，不得噴灑使用；農民在購買時也必須實名登錄。

蔡韙任指出，有機磷托福松的毒性極強，因含有磷，味道很重，只要0.6至1公克就可能致命，一般如果只是蔬果沒清洗乾淨就食用，還不至於致死，除非食材受到污染，即便經過高溫烹調，仍會保持一定毒性。

本案總計12人中毒，還有6人命危搶救「年紀最小僅7歲」

林靜儀指出，本案總計有12人就醫，分送台東馬偕醫院、台東基督教醫院、部立台東醫院，其中3人死亡、6人在加護病房、另3人已出院。疾管署副署長羅一鈞表示，個案年齡最小為7歲，還在加護病房救治，其餘則是30到80歲之間，死亡個案分別是30多歲、70多歲、80多歲。

北榮職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌表示，托福松有兩種解毒劑可以使用，好好救應該可以救回來。解毒劑分別是「阿托品」和「巴姆」，前者視症狀使用，後者則跟時間有關，如果超過兩天再用效果就不佳，症狀嚴重者也會同時使用。

林靜儀表示，各縣市都儲備有一定數量的有機磷解毒劑，確認診斷後，會協助救治醫療院所使用解毒劑。

▲▼食藥署研檢組收到台東縣送達血桐、蝸牛及食餘檢體。圖為粽子食餘。（圖／疫管署提供）

▲▼食藥署研檢組收到台東縣送達血桐、蝸牛及食餘檢體。上圖粽子食餘，下圖為蝸牛。（圖／食藥署提供）

▲▼食藥署研檢組收到台東縣送達血桐、蝸牛及食餘檢體。圖為蝸牛。（圖／疫管署提供）

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