蝸牛粽驗出高濃度托福松！毒物醫「有2解毒劑可用」逾2天恐無效

▲台東蝸牛小米粽中毒案後續，在食餘粽子檢出有機磷農藥。（圖／記者陳煥丞攝）

記者洪巧藍／台北報導

台東蝸牛小米粽食品中毒案經過1天半的調查，衛生福利部今（19）日公布確認在粽子食餘檢體驗出劇毒農藥「有機磷托福松」，至於農藥從何而來還有待檢調釐清，目前仍有6人收治加護病房。北榮職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌表示，托福松有兩種解毒劑可以使用，好好救應該可以救回來。解毒劑分別是「阿托品」和「巴姆」，其中巴姆如果在中毒超過2天使用效果不佳。

衛生福利部今日中午緊急召開記者會，衛福部次長林靜儀說明，經同仁連夜加班進行聚乙醛及有機磷劑等農藥之廣篩檢驗，於「食餘」檢體（蝸牛小米粽）中發現不尋常訊號，續經氣相層析串聯質譜儀（GC/MS/MS）及液相層析高解析質譜儀（LC/HRMS）確認為有機磷劑托福松（terbufos），「蝸牛」及「血桐」檢體則為未檢出。

[廣告]請繼續往下閱讀...

疾管署副署長羅一鈞表示，受害者檢體總計有收到8人、23件檢體，分送北榮、台大進行檢驗，初步結果看起來呈現「有機磷」或者「氨基甲酸鹽」兩種農藥反應，後續還要細部鑑定。雖然人體檢驗還不完全，但是農藥和食品檢驗結果相符合。

楊振昌表示，有機磷等農藥中毒時，紅血球血漿的乙醯膽鹼酯酶會偏低，人體檢驗初步結果確實符合，還有2人數據「非常低」；另外，北榮毒物科醫師實際到現場訪視，患者出現分泌物很多、心跳緩慢、呼吸抑制等症狀，確實也和有機磷中毒相符合。

楊振昌指出，托福松等有機磷農藥中毒，目前臨床有兩種解毒劑可使用，分別是阿托品（atropine）、巴姆（PAM），前者視症狀使用，後者則跟時間有關，如果超過兩天再用效果就不佳，症狀嚴重者也會同時使用。

楊振昌表示，後續檢體還會進行托福松相關檢驗；另外，檢驗已經排除氰化物中毒，至於殺蝸牛餌劑的聚乙醛標準品已經送抵，也還是會進行檢驗，釐清有無共同暴露。

▲台東蝸牛小米粽中毒案後續，衛福部次長林靜儀說明。（圖／記者陳煥丞攝）

食藥署指出，托福松為有機磷類殺蟲劑，屬劇毒型農藥，典型的有機磷殺蟲劑中毒症狀包含瞳孔成針瞳、昏迷或半昏迷、口水多、痰多、呼吸或嘔吐物中有濃烈農藥味（或稱大蒜味）、全身汗濕、局部肌肉抽動等徵狀。急性期症狀常於5到30分鐘內即出現，但少數情況下可能延遲至數小時或至12小時後才產生，與暴露劑量及物質有關。

食藥署副署長林金富說明，托福松半致死劑量，在老鼠口服實驗上為1.6毫克/公斤，換算下來，60公斤成人吃下96毫克就達到致死劑量，而且人類食用恐怕會更敏感。根據台東衛生局送來每顆粽子約300克，依定性檢驗換算初估每顆應該有30毫克托福松，今天會再進行定量檢驗確認，而依照目前圖譜來看，很明顯、無疑問的濃度相當高。

楊振昌表示，有機磷農藥大多屬於高毒性，托福松目前也只限用於少量作物，如柑橘等，一旦有農藥殘留，如果在表面還有機會清洗掉，但如果在食物內部就難以清除，經過烹煮也無法破壞。

雖然粽子檢出托福松，但蝸牛、血桐都沒有檢出，農藥到底從何而來？林靜儀表示，檢察官正著手調查中。不過楊振昌也提到，如果是粽子包在一起，還有烹煮過，可能比較難以區分，僅能從材料中看哪個殘存劑量較高去釐清。



▲▼食藥署研檢組收到台東縣送達血桐、蝸牛及食餘檢體。上圖粽子食餘，下圖為蝸牛。（圖／食藥署提供）