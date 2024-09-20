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響應國家防災月　南消七大隊灣裡消防隊與龍崗國小齊演練

▲台南市消防局第七大隊灣裡分隊20日上午9時21分許，與南區崗國小合作辦理「防災演練暨消防體驗活動」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局第七大隊灣裡分隊20日上午9時21分許，與南區崗國小合作辦理「防災演練暨消防體驗活動」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

每年9月21日為「國家防災日」，9月更是重要的防災月，為提醒民眾重視地震防災準備，提升國小學童防火防災意識，消防局第七大隊灣裡分隊20日上午9時21分許，與南區崗國小合作辦理「防災演練暨消防體驗活動」。

本次活動模擬地震發生，讓學童們演練抗震保命3步驟「趴下、掩護、穩住」，期望透過學校演練，讓防火防災的觀念深植於校園各角落。

▲台南市消防局第七大隊灣裡分隊20日上午9時21分許，與南區崗國小合作辦理「防災演練暨消防體驗活動」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

防火宣導內容重點項目為防震演練、連動式住宅用火災警報器、CPR體驗、救溺知識等多項內容，活動內容包括防震演練，讓學生了解地震來臨時的安全行動；還有救生圈拋投的實作，讓他們學會如何在水域救助他人。此外，CPR（心肺復甦術）的教學和射水體驗也讓學生們在實際操作中學習救護知識。值得一提的是，這次活動中還特別加入了廉政宣導，讓學童們了解收受賄賂及賄選是違法行為及利益衝突迴避之觀念，將廉潔、誠信及貪腐零容忍等意識，潛移默化至學生心中，強調誠信的重要性，讓學生們在學習防災知識的同時，也能培養正確的價值觀。

▲台南市消防局第七大隊灣裡分隊20日上午9時21分許，與南區崗國小合作辦理「防災演練暨消防體驗活動」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局第七大隊大隊長石家源表示，消防局不斷透過各種平台或時機來進行防火防災宣導，目的是要提升市民的防火防災意識，進而降低災害發生風險。

▲台南市消防局第七大隊灣裡分隊20日上午9時21分許，與南區崗國小合作辦理「防災演練暨消防體驗活動」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局長李明峯也呼籲市民朋友，住宅用火災警報器價格便宜、容易安裝檢測，可及早通報火災發生及早逃生，維護居家安全請裝設住宅用火災警報器，讓我們的生活環境更加安全宜居，請多加利用。消防局也秉持著市長黃偉哲施政理念，期望藉由辦理本次宣導活動，能吸引更多民眾一同參與，藉由防火防災觀念遍地扎根，創造更有防災韌性的都市。

▲台南市消防局第七大隊灣裡分隊20日上午9時21分許，與南區崗國小合作辦理「防災演練暨消防體驗活動」。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市消防局第七大隊灣裡分隊20日上午9時21分許，與南區崗國小合作辦理「防災演練暨消防體驗活動」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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