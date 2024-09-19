消防教育從小扎根　南消一大鹽水國小防火防災宣導

▲台南市消防局鹽水消防分隊，為增進學生的消防常識及救護知識，並落實培養防火防災教育，走進鹽水國小辦理一場別開生面的宣導活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局鹽水消防分隊，為增進學生的消防常識及救護知識，並落實培養防火防災教育，走進鹽水國小辦理一場別開生面的宣導活動，內容包括防火、防溺、防震、防範一氧化碳中毒、推廣住宅用火災警報器及體驗消防射水等多方面的宣導，期將防火防災意識向下扎根。

這次宣導活動重點在於住宅火災容易引發的原因，常見如炊事不慎火警，提醒使用爐火務必謹記人離火熄的概念，離開廚房時應先關閉爐火，若遇需長時間燉煮食物，無法持續注意烹調狀態時，則可設定定時器提醒，避免因忘記或疏忽引起火災。亦宣導住宅用火災警報器的重要性，並敘述其用途、種類及安裝位置。在火災發生當下即時感應並發出警報聲，讓屋內人員能立即反應及逃生。並透過互動式問答方式，讓學生學習興趣提升，達到宣導的成效。

台南市長黃偉哲表示，透過校園消防宣導，讓防火防災意識向下扎根，然後再推廣至家庭，讓每個人都具備充足的防火防災知識，更進一步能夠守護自己及家人的生命財產安全。

消防局局長李明峯表示，平時火災預防工作極為重要，家中避免雜物堆積，安裝住宅用火災警報器及熟悉家庭逃生計畫1216原則，家中成員才能保平安。