深化防災教育　南消一大聯合東山國中實施防火防震演練

▲南消一大隊東山消防分隊，20日聯合東山國中辦理防火防震演練，讓學生感受地震帶來的威脅與危險性。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

每年9月21日為國家防災日，南消一大隊東山消防分隊，20日聯合東山國中辦理防火防震演練，讓學生感受地震帶來的威脅與危險性。

東山分隊指出，當強震來臨時，要以最快的速度確實做好保護頭部及尋找掩蔽物，並同時做好穩固重心，牢記地震掩護三步驟D(Drop趴下)、C(Cover掩護)、H(Hold on穩住)，當強震發生時也能保護好自身的安全。

步驟一：趴下！當地震來臨時，首先要迅速趴下，像小小忍者一樣！這樣可以防止因為搖晃而摔倒，還能降低受傷的風險。找個安全的地方，迅速趴在地上，雙手抱頭，準備好下一步！

步驟二：掩護！趴下之後，趕緊尋找堅固的家具，比如桌子或書桌，然後把自己藏在下面。這樣可以保護你免受掉落物體的傷害，就像給自己建立了一個安全的小堡壘。如果沒有桌子，記得用雙手保護好自己的頭部，保持低姿態，讓自己更安全！

步驟三：穩住！現在，地震搖擺的時候，你要緊緊抓住掩護物，保持穩定。這就像是你在與地震進行一場平衡比賽！地震結束後，再慢慢站起來，仔細檢查四周的安全情況。穩住的關鍵是冷靜，不慌張，隨時準備應對任何突發情況！

本次防震防災宣導，重點包括示範正確之地震保命三步驟「趴下Drop、掩護Cover、穩住並抓住桌腳Hold on」等動作外，並介紹緊急避難包所必備之物品，讓防震教育從小扎根並落實至日常生活中，同時亦進行防火觀念教育，內容包含滅火器操作講解『拉、瞄、壓、掃』、CPR教學、使用爐具烹煮時『人離火熄』、『老舊電線更換，延長線安全使用方式』、『住宅用火災警報器』裝設注意事項、瓦斯桶應有『檢驗合格標誌』、購買煙火爆竹要認明爆竹煙火的「認可標示」等宣導，教導學生如何檢視家中危險因子，進而改善，以避免災害之發生。

市長黃偉哲表示，防災教育及宣導為預防各式災害根本之道，災害來臨時，唯有預先做好防災整備及擁有正確防災相關知識才能將傷害降至最低，增加防火安全觀念，落實防災教育向下紮根，藉由學生帶動家中長輩重視居家防火重要性，遇救災救護需求時能即時通報，保護生命財產安全，讓社會更加平安。

消防局局長李明峯表示，透過分隊積極落實執行宣導，社區、學校、家庭同步推廣重視，保障自己與家人生命財產安全，降低災害風險及財產損失。