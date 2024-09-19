強化高樓救災應變能力　南消六大辦理搶救演練

▲台南市消防局第六大隊在文府硯大樓進行高樓層火災搶救演練，以強化高樓救災搶救應變之能力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市近年來工商發展迅速，高樓建案快速增加，台南市消防局第六大隊19日在文府硯大樓進行高樓層火災搶救演練，以強化高樓救災搶救應變之能力。

高樓火災因內部散熱排煙不易，一旦發生火警，濃煙容易藉由空調管道迅速蔓延，而火勢也將迅速竄燒；另外高層建築物，不易由外部進行搶救，亦增加搶救之困難。

這次演練模擬大樓頂層之房間發生火災，消防人員到場後，須立即尋找關係人，並藉由消防系統來確定火災發生位置及火勢，以便釐清狀況並擬定搶救計畫，設定前進集結站位置、作業梯、疏散梯等，以便後續實施人員管制、水源供給、人命救助、入室搜索、滅火攻擊及雲梯車救援等各項假定項目，並運用高層建築物消防專用緊急升降機、連結送水管及中繼消防泵浦進行救災，以克服高樓救災之困難，藉由此次演練讓救災人員熟稔運用高樓本身之消防設備進行救災。

另外，本次演練的另一項重點為火場指揮官及救災幕僚的各項分工作業，讓救災指揮團隊，可以更熟悉高樓作業模組之執行方式，以提升高層建築物火災搶救效能。

消防局局長李明峯表示，期望藉由本次的高樓搶救演練，強化場所人員突發事件的應變能力，使消防人員可熟悉高樓建築環境及預擬搶救方案，能有效提昇整體搶救效能，保障民眾安全的居住環境。

市長黃偉哲表示透過實兵演練可以了解該場所的潛在危害因子，並找出應對策略，增進搶救效能，讓民眾生命財產安全更加保障，感謝消防人員為了台南市安全的付出與努力；另外9月21日為「國家防災日」呼籲民眾踴躍參與相關活動，落實自主防災準備，提升居家災害的預防與應變能力。