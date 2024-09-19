增進化學工廠災害應變　南消七大隊辦理化災演練

▲台南市消防局第七大隊於19日與大億交通工業製造股份有限公司聯合辦理化學災害搶救演練，提升員工自衛編組及危險物品化學災害初期應變能力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第七大隊於19日與大億交通工業製造股份有限公司聯合辦理化學災害搶救演練，提升員工自衛編組及危險物品化學災害初期應變能力，增進廠方初期救災處置應變。

近日工廠發生火災頻繁，伴隨著工廠內化學物質洩漏、增加搶救不易及員工疏散不及等，而造成傷亡事件，此次化學災害搶救演練，模擬該工廠1樓公共危險物儲藏室因地震發生火災，此次搶救演練有廠方自衛消防編組、人員因化學物質洩漏不慎吸入有毒氣體昏迷、初期滅火並疏散廠內員工，依廠方提供的現場資訊進行危害辨識、劃定冷熱暖區、除汙帳、除汙筒及穿著A級防護衣進行化學物品止漏及搬運傷患、射水砲塔持續降溫等各式演練，培養工廠與消防隊間默契，提高消防人員化學工廠搶救能力。

第七大隊大隊長石家源表示，化學工廠內部儲放危險性高的物品，一旦發生火災，災害規模大且搶救困難，廠區大容易迷航，造成人員傷亡，如果能有良好的自衛消防編組觀念，熟悉化災處理步驟及逃生路線，才能在災害發生時，保護自身生命財產安全。

消防局局長李明峯強調，平時做好危險物品的安全管理是預防火災的重要環節。透過此次演練，可有效了解化災風險，進而保護市民的生命及財產安全。他也提醒，目前正值國家防災日宣導期，各大網路及賣場設有防災專區，民眾應提前做好防災準備。