迎接921國家防災日　南消六甲分隊校園推廣防災教育及防災士認證

▲台南市消防局第二大隊六甲分隊於19日至林鳳國小，於國家防災日辦理防災演練宣導。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

近期因地震而導致的災害很多，有鑒於此，台南市消防局第二大隊六甲分隊於19日至林鳳國小，於國家防災日辦理防災演練宣導，現場實地進行模擬8級以上地震避難演練暨防災宣導，並透過歷史921大地震的嚴重災例，慘痛的傷亡與損失，讓參與的師生更加深印象，體會到面對災害是需要全民一起動員。

師生實地配合防震口訣「趴下、掩護、穩住」的避難動作口訣，遇地震發生時才可及時保護自身安全。演練過程十分逼真，大家更意識到地震後可能伴隨震後火災的發生。

此次，透過體驗式的宣導，同時也提醒小孩不可玩火、用火、用電安全及居家安裝住警器的重要性，教導相關火災逃生常識、如何撥打119電話，有效提升校園防災效果，讓防災意識向下扎根，奠定良好的防災基礎，更於校園內推廣防災士認證訓練，全民總動員參與防災士，成立社區緊急應變隊。

消防局局長李明峯表示，市長黃偉哲對於強化災時民眾自助與互助之能力相當重視，並希冀結合政府部門、地方組織、民間團隊的參與推廣學校教職員志工踴躍參與防災士認證制度，因應大規模災害發生時，協助避難收容所開設，倘若於災時能夠成為政府防救災之重要夥伴。期於學校、民間組織等單位成立台灣社區緊急應變隊(T-CERT)，於發生災害的時候，政府搜救隊抵達前，民眾發揮「自保」、「自救」與「互助」能力，強化社區防災及災害期間互助及應變能力，落實防救災在地化。

第二救災救護大隊長王騰毅表示，平時防災有備無患、臨「震」不亂，唯有做好萬全的防災準備，包括演練地震避難動作、擬定家庭防災計畫、查詢避難收容處所、投保住宅地震保險、固定大型家具、儲備3日份食物飲水及準備緊急避難包等，才能將損害降至最低。遇到地震的時候，切勿不要慌張，記住「趴下、掩護、穩住」的口訣。透過每年結合國家防災日防災教育宣導，喚起民眾對於災害的記憶與重視，強化自身的防災應變能力。