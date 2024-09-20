俄女首富尪不滿被合併　他竟「撂車臣戰士到公司開槍」釀2死

▲俄羅斯零售電商龍頭「Wildberry」創辦人塔蒂亞娜位在莫斯科辧公室傳出槍擊事件。（圖／翻攝自X）



圖文／CTWANT

俄羅斯零售電商龍頭「Wildberry」的莫斯科辧公室傳出槍擊事件，公司創辦人、同時也是俄國女首富塔蒂亞娜（Tatiana Bakalchuk）的丈夫弗拉迪斯拉夫（VladislavBakalchuk）率領一群武裝人員強行闖入大樓開火，造成至少兩人死亡、7人受傷，原因是弗拉迪斯拉夫反對Wildberry與廣告營運商Russ Group合併，而這對夫妻也在準備離婚。

▲俄羅斯零售電商龍頭「Wildberry」位在莫斯科辧公室傳出槍擊事件。（圖／翻攝自X）



從社群平台上的影片可見，一群男子試圖闖入Wildberry辦公室，保安人員努力阻擋，在入口處爆發扭打，甚至還有多聲槍響。根據俄羅斯獨立新聞網站《梅杜莎報》（Meduza）報導，這起槍擊證實有兩人死亡、7人受傷，近30人被捕。

報導稱，受傷的7人當中包括綜合格鬥選手梅斯托耶夫（Abubakar Mestoev）、奇查耶夫（Umar Chichaev）、重量級拳擊冠軍科澤夫（Rashid Kodzev），其中，奇查耶夫是車臣共和國領袖卡德羅夫（RamzanKadyrov）創立的「阿赫馬特搏擊俱樂部」成員。

Wildberry也透過聲明表示，弗拉迪斯拉夫試圖與武裝人員一同闖入莫斯科市中心的公司辦公室，「執法部門已採取必要措施，情況已經穩定」，不過弗拉迪斯拉夫在Telegram上聲稱，他的目的是為了談判，同時否認攜帶武器，「我和同事來到辦公室，但一進門就遭保安人員和不明人士襲擊，引發武裝衝突」；而塔蒂亞娜則駁斥，並指控是弗拉迪斯拉夫的手下開第一槍，「一個武裝團體聲稱來談判是荒謬的，沒有人同意此類談判」。

根據《法新社》指出，塔蒂亞娜和弗拉迪斯拉夫在2004年共同創立Wildberry，但今年7月，兩人因在公司的併購案上不同調，已經分居並準備離婚。據了解，弗拉迪斯拉夫擁有該公司1%股份，而塔蒂亞娜則擁有99%，據《富比世》在7月的估計，塔蒂亞娜身家為74億美元，折合新台幣約2300億元。

《莫斯科時報》指出，由於Wildberry在6月時宣布和戶外廣告運營商Russ Group合併，兩家公司將組成一個名為RWB的新數位交易平台，按照合併計畫，Russ Group的米爾佐揚（Robert Mirzoyan）將成為執行長，而塔蒂亞娜則擔任總經理。

另據商業新聞媒體《鐘聲報》（The Bell）報導，這項合併案可能是俄羅斯戰時資產重新配置的一部分，這種做法使得與克里姆林宮有關的商界人士受益。針對這起槍擊案，負責調查重大犯罪的俄羅斯調查委員會表示，目前已立案調查。

▲俄羅斯零售電商龍頭「Wildberry」位在莫斯科辧公室傳出槍擊事件。（圖／翻攝自X）



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