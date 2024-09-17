俄羅斯校園濺血！　13歲少年闖教室「割女學生喉嚨」

▲13歲男嫌帶著刀子、錘子、氣槍來到學校，闖入教室攻擊師生。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯16日發生校園割喉濺血案件，一名13歲男生持刀、錘子、氣槍闖進教室之後，放聲尖叫攻擊教室內的4名師生，一名13歲女學生喉嚨被割、頭部遭錘子重擊，傷勢嚴重搶救中。13歲男嫌事後落網，但已知他案發前曾在網路上痛罵總統普丁，外傳參與網路自殺遊戲，包括在自殺前攻擊他人。

News.Az、每日郵報等報導，事發於俄羅斯西部的車里雅賓斯克（Chelyabinsk），13歲少年羅曼（Roman G）16日在第一節課上到一半時，全身黑衣走進學校，但沒有立刻進到教室，而是走向廁所，過沒幾分鐘，他持武器尖叫著衝進正在上生物課的教室內，揮舞手上的錘子並開始朝人攻擊。

羅曼先攻擊一名女學生的頭部，接著鎖定試著保護在場學生、想制伏羅曼的57歲生物老師妮娜（Nina Shoshina）動手，再攻擊一名男學生、一名女學生。隨後，羅曼跑出教室，沿著走廊離開現場，最終在廁所遭拘捕。

受傷的學生們身上沾著鮮血，走廊、廁所都是血跡。其中一名13歲女學生頭部被錘子重擊、喉嚨被割，緊急送醫接受手術搶命，另一名女學生也接受緊急手術。

已知羅曼在案發數小時之前，在社群平台上發文痛罵總統普丁，宣稱普丁奴役人民，並認為學校是為了讓年幼孩子成為奴隸才設立的地方。羅曼父親則稱，他的兒子愛玩遊戲Minecraft，但因為在學校被欺負、遭同學吐口水，對他造成重創。羅曼還被控參與網路自殺遊戲，包括在自殺前攻擊他人。

當局正針對此案進行調查。另據塔斯社，調查委員會已針對謀殺未遂等方向採取刑事法律行動。

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