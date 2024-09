俄羅斯校園濺血！　13歲少年闖教室「割女學生喉嚨」

▲13歲男嫌帶著刀子、錘子、氣槍來到學校,闖入教室攻擊師生。(示意圖/CFP)

俄羅斯16日發生校園割喉濺血案件,一名13歲男生持刀、錘子、氣槍闖進教室之後,放聲尖叫攻擊教室內的4名師生,一名13歲女學生喉嚨被割、頭部遭錘子重擊,傷勢嚴重搶救中。13歲男嫌事後落網,但已知他案發前曾在網路上痛罵總統普丁,外傳參與網路自殺遊戲,包括在自殺前攻擊他人。

News.Az、每日郵報等報導,事發於俄羅斯西部的車里雅賓斯克(Chelyabinsk),13歲少年羅曼(Roman G)16日在第一節課上到一半時,全身黑衣走進學校,但沒有立刻進到教室,而是走向廁所,過沒幾分鐘,他持武器尖叫著衝進正在上生物課的教室內,揮舞手上的錘子並開始朝人攻擊。

羅曼先攻擊一名女學生的頭部,接著鎖定試著保護在場學生、想制伏羅曼的57歲生物老師妮娜(Nina Shoshina)動手,再攻擊一名男學生、一名女學生。隨後,羅曼跑出教室,沿著走廊離開現場,最終在廁所遭拘捕。

受傷的學生們身上沾著鮮血,走廊、廁所都是血跡。其中一名13歲女學生頭部被錘子重擊、喉嚨被割,緊急送醫接受手術搶命,另一名女學生也接受緊急手術。

已知羅曼在案發數小時之前,在社群平台上發文痛罵總統普丁,宣稱普丁奴役人民,並認為學校是為了讓年幼孩子成為奴隸才設立的地方。羅曼父親則稱,他的兒子愛玩遊戲Minecraft,但因為在學校被欺負、遭同學吐口水,對他造成重創。羅曼還被控參與網路自殺遊戲,包括在自殺前攻擊他人。

當局正針對此案進行調查。另據塔斯社,調查委員會已針對謀殺未遂等方向採取刑事法律行動。

