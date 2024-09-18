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北韓外相崔善姬訪莫斯科　會晤俄國外交部長拉夫羅夫

▲▼北韓外務相崔善姬出訪莫斯科，會晤俄國外交部長拉夫羅夫。（圖／翻攝自俄國外交部官網）

▲北韓外務相崔善姬出訪莫斯科，會晤俄國外交部長拉夫羅夫。（圖／翻攝自俄國外交部官網）

記者羅翊宬／編譯

自從北韓（朝鮮）最高領導人金正恩去年9月訪俄、俄國總統普丁今年6月出訪平壤以後，雙方之間強化合作關係，更簽署全面戰略夥伴關係條約。最近，北韓外務相崔善姬出訪俄羅斯首都莫斯科，會晤俄國外交部長拉夫羅夫。

根據《韓聯社》，俄羅斯外交部於當地時間17日透過官網指出，崔善姬前往莫斯科會晤拉夫羅夫，雙方針對如何實踐「全面戰略夥伴關係」之議題交換意見，拉夫羅夫向崔善姬祝賀中秋節（秋夕），並期盼崔善姬之後出訪聖彼得堡的行程能夠有所收穫。

報導指出，崔善姬將於18至20日出訪俄國第二大城聖彼得堡，參加第4屆歐亞婦女論壇和第1屆金磚五國女性創業精神論壇（brics women's entrepreneurship forum），普丁預計將在第4屆歐亞婦女論壇上發表演說，儘管外界觀測指出普丁有機會接見崔善姬，但克里姆林宮發言人卻表示，目前尚未安排兩人會面。

據悉，俄羅斯聯邦安全會議秘書、俄國前國防部長蕭依古才於本月13日出訪平壤，獲得金正恩接見。分析指出，隨著俄羅斯、北韓領導高層互動頻繁，雙方可能就金正恩下一次的訪俄行程進行協調，先前普丁6月出訪平壤時，曾親自邀請金正恩訪問莫斯科。

另外，也有意見認為，北韓可能與俄羅斯就武器交易、先進技術等軍事合作議題進行談論。

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