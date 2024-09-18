俄羅斯出生率25年來最低！　官員紛催生：把握午休時間愛愛

▲俄羅斯出生率破新低。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



記者張靖榕／綜合報導

俄羅斯在今年上半記錄到該國25年以來最低的生育率，當局隨即呼籲國民在工作休息時間生育，以應對該國日益惡化的出生率問題。

綜合外電報導，俄羅斯在2024年上半年創下了25年來的最低出生率，6月的嬰兒出生數量首次降至不到10萬人。由於俄烏戰爭導致出生率下降、死亡率上升，再加上大量國民因戰爭移民，該國的人口危機進一步惡化。

克里姆林宮於7月表示，正在努力扭轉出生率下滑的局勢。

俄羅斯總統普丁的發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）於7月指出，「目前的出生率處於非常低的水平，每位女性平均生育1.4個孩子，這與歐洲國家、日本等相當。但對於國家的未來來說，這是災難性的。」

普丁過去曾多次強調提高出生率及總人口的重要性，並表示，「保護俄羅斯人民是我們最高的國家優先事項」。為了提升出生率，克里姆林宮已推出包括稅收減免及現金獎勵等政策，鼓勵國民多生育。

現在俄羅斯人被呼籲在工作休息時間積極「造人」，以扭轉出生率下降的趨勢。根據《鏡報》報導，俄羅斯衛生部長謝斯托帕羅夫（Yevgeny Shestopalov）近期在俄羅斯國家電視台上表示，俄羅斯人應「在休息時間從事生育活動」。