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北約秘書長：俄羅斯與中國分享技術知識　換取支持

▲北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）。（圖／路透）

▲北約秘書長史托騰柏格。（圖／路透）

文／中央社

北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格指出，中國是俄羅斯的關鍵助力者（decisive enabler）；俄羅斯向中國提供技術知識，以換取支持。

美國等北約國家官員近期曾向媒體透露，俄方可能正提供北京先進的潛艦、飛彈及匿蹤能力，包括協助中國發展具匿蹤能力的096型核動力彈道飛彈潛艦。相關國家官員擔憂，中方向俄羅斯供應武器關鍵零組件，回報就是可自俄方取得所需科技，以利中國確保自身在區域內的軍事優勢。

史托騰柏格（Jens Stoltenberg）即將於10月卸任，交棒給前荷蘭總理呂特（Mark Rutte）。他在今天刊出的英國「泰晤士報」（The Times）專訪提到，以對烏克蘭的侵略戰爭為中心點，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）正將中國、伊朗及北韓整合為「集權軸心」，而位居領導地位的是中國國家主席習近平。

史托騰柏格示警，自俄羅斯2022年對烏克蘭發動全面侵略以來，中、俄、伊朗及北韓益發趨於一致。此外，中國、伊朗及北韓「持續增進」對俄羅斯的支援；這4個國家向彼此提供「重要的相互支持」。

史托騰柏格說，中國支持俄羅斯的戰爭經濟，並向俄羅斯供應可用於建造飛彈和炸彈的零組件、微電子產品及微處理器。此外，俄、中的聯合軍事演訓與巡邏也越來越頻繁，「他們越來越密切合作」。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）10日在訪問英國期間，公開證實俄羅斯已自伊朗取得超過200枚短程彈道飛彈Fath-360。史托騰柏格示警，伊朗未來有可能「提供更多」。

史托騰柏格說，與取得中國協助一樣，俄羅斯不是「免費獲得」伊朗協助。北約關切，俄羅斯正與伊朗分享建造飛彈所需科技。

布林肯在訪英期間曾提到，伊朗尋求在核技術及太空領域取得俄方更多支援。

關於美、英、法國等北約成員國是否該允許烏克蘭使用飛彈等西方長程武器深入打擊俄羅斯，史托騰柏格說，他支持英、法允許烏克蘭這麼做的立場，但強調對烏克蘭的授權須交由個別成員國裁決。他個人歡迎成員國鬆綁或解除對烏克蘭使用西方武器的限制。

自俄烏戰爭全面爆發以來，英國在支援烏克蘭方面屢發揮激發其他北約成員國「跟進」的領導作用，包括率先提供烏克蘭長程飛彈。至遲在2023年，英方即有大臣級官員公開表示，烏克蘭有權基於自我防衛需求，投射軍力至境外、打擊「正當的境外軍事目標」。今年上半年，時任首相蘇納克（Rishi Sunak）也表態，該如何使用西方軍援，「由烏克蘭決定」。

不過，自7月工黨接替保守黨執政以來，英國政府更講求與盟友「協調一致」行動。美國對是否該允許烏克蘭使用西方武器深入打擊俄羅斯，態度保留。即便英方正式放行，烏克蘭使用英國「暴風之影」（Storm Shadow）長程飛彈也需有美方作戰系統支援，以提升打擊成功率。此外，「暴風之影」包含源自美國的零組件，受相關出口及使用許可限制。

史托騰柏格強調，允許烏克蘭使用長程飛彈打擊俄羅斯不會讓北約捲入與俄羅斯直接衝突。

他指出，只因為有北約成員國允許烏克蘭使用西方武器打擊俄羅斯境內「正當目標」就認定北約是衝突一方，這樣的說法是錯誤的。北韓和伊朗向俄羅斯提供重要軍事支援，包括飛彈和無人機，但北韓和伊朗未因此成為直接參與衝突的一方。

至於他對未來世界局勢的評估，史托騰柏格說，他一向對預測危機態度謹慎，因為歷來沒有人在這方面有特別成功的表現。因此，與其嘗試預知不可知之事，他認為，「我們應該為意想不到之事（surprises）做準備」。

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