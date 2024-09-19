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大陸 大陸焦點 特派現場

陸北斗衛星網再加入兩顆衛星　30年間完成自主導航系統擺脫依賴

▲大陸第59和60顆北斗導航衛星成功發射。（圖／翻攝央視）

▲大陸第59和60顆北斗導航衛星成功發射。（圖／翻攝央視，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸今（19）日在西昌衛星發射中心用長征三號乙運載火箭與遠徵一號上面級，發射第五十九顆、第六十顆北斗導航衛星。據了解，衛星定位及導航系統為日常生活及軍事用途上重要的科技應用技術，在GPRS系統或格洛納斯系統被美俄掌握的情況下，大陸自1994年開始啟動北斗一號系統建設，直至2020年正式完成組網，擺脫定位依賴。

▲大陸第59和60顆北斗導航衛星成功發射。（圖／翻攝央視）

《央視》報導，北斗系統建設從20世紀80年代提出設想，到1994年北斗一號系統建設正式啟動，幾代北斗人經過幾十年的實踐探索，走過了北斗系統建設「三步走」的發展歷程。

第一階段，從1994年起，北斗一號系統建設正式啟動，又稱為北斗衛星導航試驗系統，實現衛星導航從無到有。直至2000年，2顆地球靜止軌道（GEO）衛星升空入軌，北斗一號系統建成並投入使用。

2003年，第3顆地球靜止軌道（GEO）衛星發射，進一步增強北斗一號系統性能。北斗一號系統初步滿足大陸及周邊區域的定位、導航及授時需求。當時，採用的是有源定位體制，也就是說，用戶需要發射信號，系統才能對其定位，這個過程要依賴衛星轉發器，所以有時間延遲，且容量有限，滿足不了高動態的需求。

不過，北斗一號設計出雙向短報文通信功能，獨創出通信與導航一體化的設計，也成為全球繼美國、俄羅斯後，第三個擁有衛星導航系統的國家。

第二階段，北斗二號系統在2004年建設啟動，採用中高軌混合星座架構，直至2012年，完成14顆衛星的發射組網，其中，有5顆地球靜止軌道（GEO）衛星、5顆傾斜地球同步軌道（IGSO）衛星和4顆中圓地球軌道（MEO）衛星。

北斗二號系統增加無源定位體制，用戶不用自己發射信號，僅靠接收信號就能定位，解決用戶容量限制，滿足高動態需求，不僅能服務大陸，還拓展到亞太地區，替用戶提供定位、測速、授時和短報文通信服務。

第三階段，北斗三號系統於2009年建設啓動。直至2020年，已經完成全球組網，衛星與衛星間的「星鏈」，暫時解決全球組網需要各地佈點的困難。

北斗三號為全球用戶提供定位導航授時、全球短報文通信和國際搜救等服務，同時，在大陸及周邊地區提供星基增強、地基增強、精密單點定位和區域短報文通信服務。

2023年，大陸再發射三顆中圓地球軌道（MEO）衛星，進一步提升北斗三號全球衛星導航系統可靠性及定位導航授時、全球短報文通信等服務性能，將為下一代北斗導航衛星技術升級進行相關試驗。

據了解，大陸最終目標設定在2035年前，持續建設完善更加廣泛、融合及智慧化的綜合時空體系。

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