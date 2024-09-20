寵物餐廳老闆「外遇女員工租砲房」！闆娘宣布熄燈：與壞事一起結束

記者閔文昱／綜合報導

桃園中壢一間由一對夫妻共同創立的人氣寵物友善餐廳「食。光機」，日前爆出老闆與女員工有著長達4年的不倫關係，震驚許多粉絲和客人。對此，該店老闆娘18日透露，當天就是食。光機最後一天營業，雖然心中有許多不捨，但也希望所有壞事都在這間店結束，未來她也會在新店開幕時重新振作。最後她也哽咽喊話「我一定可以，我會加油」。

老闆娘18日在臉書粉專發布影片表示，18日是食。光機營業的最後一天，這間店陪伴了她10年的時間，創業過程中有非常多喜怒哀樂、酸甜苦辣，也包含了包含了她的先生和小三就是從這間店開始。

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▲寵物友善餐廳「食。光機」老闆娘宣布結束營業，未來會再另起爐灶。（圖／翻攝自Facebook／食。光機 Food Machine::（寵物不落地） ）

老闆娘透露，她4年前懷孕時因身體非常不舒服，因此應徵員工來協助，「但沒想到小三就是我的員工」，自己過去一直把對方當成是朋友，會聊女生的話題、跟「男友」感情的話題，但後來才知道對方口中的「男友」就是她老公，甚至在她生小孩、顧小孩時，對方還與她的老公在店的附近租了一間「砲房」。

老闆娘坦言，這間店乘載了我非常多回憶，但她更希望的是，在這間店發生的所有壞事都會隨著這間店一起結束，之後在新的店重新開幕時，她也會重新振作起來。最後她也語帶哽咽喊話「我一定可以，我會加油」。

影片曝光後，不少網友紛紛鼓勵「心疼妳的勇敢，等妳的2.0開幕我要去跟妳抱一個」、「外遇的都會是慣性，絕對不會只有一次，妳值得更好的」、「好心疼妳，我深信小三一定會有報應的」、「另起爐灶，加油妳可以的！換磁場重新開始，一切都會變好的」、「加油！等妳開新店」。