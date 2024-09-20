　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

寵物餐廳老闆「外遇女員工租砲房」！闆娘宣布熄燈：與壞事一起結束

記者閔文昱／綜合報導 

桃園中壢一間由一對夫妻共同創立的人氣寵物友善餐廳「食。光機」，日前爆出老闆與女員工有著長達4年的不倫關係，震驚許多粉絲和客人。對此，該店老闆娘18日透露，當天就是食。光機最後一天營業，雖然心中有許多不捨，但也希望所有壞事都在這間店結束，未來她也會在新店開幕時重新振作。最後她也哽咽喊話「我一定可以，我會加油」。

老闆娘18日在臉書粉專發布影片表示，18日是食。光機營業的最後一天，這間店陪伴了她10年的時間，創業過程中有非常多喜怒哀樂、酸甜苦辣，也包含了包含了她的先生和小三就是從這間店開始。

▲寵物友善餐廳「食。光機」老闆娘宣布結束營業，未來會再另起爐灶。（圖／翻攝自Facebook／食。光機 Food Machine::（寵物不落地） ）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲寵物友善餐廳「食。光機」老闆娘宣布結束營業，未來會再另起爐灶。（圖／翻攝自Facebook／食。光機 Food Machine::（寵物不落地） ）

老闆娘透露，她4年前懷孕時因身體非常不舒服，因此應徵員工來協助，「但沒想到小三就是我的員工」，自己過去一直把對方當成是朋友，會聊女生的話題、跟「男友」感情的話題，但後來才知道對方口中的「男友」就是她老公，甚至在她生小孩、顧小孩時，對方還與她的老公在店的附近租了一間「砲房」。

老闆娘坦言，這間店乘載了我非常多回憶，但她更希望的是，在這間店發生的所有壞事都會隨著這間店一起結束，之後在新的店重新開幕時，她也會重新振作起來。最後她也語帶哽咽喊話「我一定可以，我會加油」。

影片曝光後，不少網友紛紛鼓勵「心疼妳的勇敢，等妳的2.0開幕我要去跟妳抱一個」、「外遇的都會是慣性，絕對不會只有一次，妳值得更好的」、「好心疼妳，我深信小三一定會有報應的」、「另起爐灶，加油妳可以的！換磁場重新開始，一切都會變好的」、「加油！等妳開新店」。

ET快訊
五月天阿信深夜發聲：做不好儘量罵
手機警報大響！澎湖「墜機大量傷亡」民眾嚇壞　縣長道歉
黎巴嫩呼叫器爆炸案37死　BAC神秘女員工現身士檢
初期大多沒症狀！　糖尿病「愛找7種人」小心了
「全球最嚴限貸令」來了！專家點1類人最慘：首購也會被打到

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

吃飯「1習慣」恐增肥胖！醫示警「4危害」：口水很重要

寵物餐廳老闆「外遇女員工租砲房」！闆娘宣布熄燈：與壞事一起結束

關愛流浪動物權益！　戴錫欽攜手毛小孩網站建構全天候服務

員工爆「超商便當防腐劑＝20包泡麵」！專家打臉：添加物與保存無關

媽狂掉手機！妹子祭1招竟「撿到老公」　7000人閃瞎：推薦在哪掉

政府發錢又加碼！女性符合資格最高領3.3萬

國光客運29條路線10／3調漲　北高貴36元

10月有「貴人相助」的5個生肖　屬豬可望突破瓶頸、事業翻紅

在家抽菸排第3！雷室友「惹人厭行為」曝　網氣瘋：大便不弄乾淨

兩岸同婚部分解套！民團：開了一道「窄門」，變相要求繞道結婚

硬要插隊！大媽下車肉身擋車　手撐引擎蓋...後車不讓繼續開

普渡二公降駕滿臉淚痕　雙眼布滿血絲煙燻不眨眼

紀卜心逛精品「拉領口看價格」　又遭炎上..掀網友兩派看法

趙孟姿曾懷雙胞胎「胚胎沒心跳」　「許孟哲被揪結紮」不拚第三胎

明起雨彈灌全台！南部一片紅 周日雨最大｜20240919 ET午間新聞

新手爸違停載小孩被按喇叭　慌張忘關門...駕駛搞笑配音

好雷！揪友烤肉沒人帶肉　3人各準備1條吐司超傻眼

情侶搭船在河上看巴黎鐵塔！　男友突拿戒指下跪求婚超浪漫

小甜甜：不會上節目了　認「演藝工作全沒」

許孟哲夫妻有雙胞胎基因　怕生第3胎一次變4個XD

吃飯「1習慣」恐增肥胖！醫示警「4危害」：口水很重要

寵物餐廳老闆「外遇女員工租砲房」！闆娘宣布熄燈：與壞事一起結束

關愛流浪動物權益！　戴錫欽攜手毛小孩網站建構全天候服務

員工爆「超商便當防腐劑＝20包泡麵」！專家打臉：添加物與保存無關

媽狂掉手機！妹子祭1招竟「撿到老公」　7000人閃瞎：推薦在哪掉

政府發錢又加碼！女性符合資格最高領3.3萬

國光客運29條路線10／3調漲　北高貴36元

10月有「貴人相助」的5個生肖　屬豬可望突破瓶頸、事業翻紅

在家抽菸排第3！雷室友「惹人厭行為」曝　網氣瘋：大便不弄乾淨

兩岸同婚部分解套！民團：開了一道「窄門」，變相要求繞道結婚

吃飯「1習慣」恐增肥胖！醫示警「4危害」：口水很重要

金阿波羅老董、女業務捲「奪命BB call」遭約談　2人涉案情形曝光

練英文？陸妹飛機上搭訕老外　「狂聊100分鐘」沒中斷引抱怨

寵物餐廳老闆「外遇女員工租砲房」！闆娘宣布熄燈：與壞事一起結束

關愛流浪動物權益！　戴錫欽攜手毛小孩網站建構全天候服務

國土署：中央租金補貼「不設籍也能申請」

印度總理莫迪21日訪美參與2峰會　尚未確定會晤川普

北約秘書長臨別5大建言：別對中國犯對俄同樣錯誤

員工爆「超商便當防腐劑＝20包泡麵」！專家打臉：添加物與保存無關

腸胃炎只能吃稀飯、吐司？營養師：甜食和炸物一定要避免

直播妹「忘了裡面沒穿」掀背心雙球彈出6千人看光

生活熱門新聞

正中午！年輕男女「瞬間塞爆淡水巷弄」　外地人看呆：在排什麼

中友百貨彰化店遭爆不蓋了　總店回應

政府發錢又加碼！女性符合資格最高領3.3萬

10月有貴人相助的5個生肖　屬豬事業翻紅

健忘媽狂掉手機！妹子祭1招竟撿到老公

女網紅大巨蛋「脫到剩胸罩」　球迷炸鍋！他怒轟：侮辱棒球

豪雨炸南台灣！周六起下更大　一圖看降雨趨勢

麥香鷄為何不用「雞」？麥當勞「6字神回了」

超商便當防腐劑等於20包泡麵？專家打臉了

日喝「1健康飲品」！她手發癢慘變黑

陪男友參加烤肉　不想分攤460元「挨罵不會做人」

甜點心理學：選蛋糕看出你有多「強心臟」

國光客運29條路線10/3調漲　北高貴36元

去男友家烤肉「男友爸全身刺青」！妹子嚇：全場8+9

更多熱門

相關新聞

妻用夫舊手機　跳出女同事私密照「想舔妹妹了」

妻用夫舊手機　跳出女同事私密照「想舔妹妹了」

宜蘭一名男子把手機給妻子使用，沒有把Google帳號登出，結果妻子看到丈夫與女同事的愛昧對話訊息「想舔妹妹了」、「黑了也要舔」，還有女同事的性器官自拍照，於是妻子提告求償150萬元，宜蘭地方法院判男子與女同事應賠償10萬元。

已婚男偷吃女同事！鹹濕對話曝

已婚男偷吃女同事！鹹濕對話曝

剛因詐助理費入獄！女議員再被抓包不倫律師

剛因詐助理費入獄！女議員再被抓包不倫律師

50嵐買飲料爽中千萬發票！幸運兒在台中

50嵐買飲料爽中千萬發票！幸運兒在台中

日已婚警「激戰4小時」！無人派出所成砲房　

日已婚警「激戰4小時」！無人派出所成砲房　

關鍵字：

寵物友善餐廳不倫關係夫妻創業桃園中壢新店開幕

讀者迴響

熱門新聞

正中午！年輕男女「瞬間塞爆淡水巷弄」　外地人看呆：在排什麼

中友百貨彰化店遭爆不蓋了　總店回應

上班族「1習慣」害人罹癌、早逝！　醫：運動也難救

澎湖「墜機大量傷亡」演習警報嚇民眾　縣長道歉

五月天中職演出卻惹怒球迷　阿信深夜發聲！

即／台中3屍命案　兇嫌逃死定讞

快訊／剛爆再婚！黃曉明「認愛小15歲正妹網紅」

初期大多沒症狀！　糖尿病「愛找7種人」小心

「全球最嚴限貸令」來了！專家點1類人最慘

即／台南油罐車、機車擦撞　女騎士「頭部變形」慘死

議員林銘仁涉詐助理費　10人遭約談　

酷炫認了「懷疑自己是gay」！　女友柔柔真實反應曝光

小S大女兒Elly「同框爸爸打電動」！　私下真實互動全被拍

奎丁被要求講下流台詞　轟廠商物化女性：當我賣X的

央行重手打房　專家：千萬貸款無寬限期月付額多繳兩萬

更多

最夯影音

更多

硬要插隊！大媽下車肉身擋車　手撐引擎蓋...後車不讓繼續開

普渡二公降駕滿臉淚痕　雙眼布滿血絲煙燻不眨眼

紀卜心逛精品「拉領口看價格」　又遭炎上..掀網友兩派看法

趙孟姿曾懷雙胞胎「胚胎沒心跳」　「許孟哲被揪結紮」不拚第三胎

明起雨彈灌全台！南部一片紅 周日雨最大｜20240919 ET午間新聞

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面