剛因詐助理費入獄…前竹縣女議員再被夫抓包「跟律師睡同床」

▲前新竹縣議員鄭昱芸。（圖／翻攝新竹縣政府網站）

記者閔文昱／綜合報導

前新竹縣議員鄭昱芸日前因涉及詐領公費助理補助費21萬餘元的案件，遭最高法院審理後判刑3年8月，同時褫奪公權2年並啟動防逃機制，不料近期又被爆出，她與辯護律師趙忠源涉嫌不倫關係，被丈夫李男撞見共處一室，李男因此憤而對2人提起訴訟。新竹地院審理後認定2人侵害配偶權情節重大，判2人連帶賠償40萬元。

據了解，鄭昱芸與李男結婚14年，育有一女。去年開始，李男發現鄭昱芸與趙忠源關係不尋常，2人時常一同進出。鄭昱芸解釋趙忠源是她的法律諮詢合作律師，並反指李男不信任她。然而，趙忠源卻在新竹縣芎林鄉廣福宮前向李男坦白與鄭昱芸交往，並要求李男簽字離婚。

今年2月22日早上，李男臨時回家，竟然發現趙忠源與鄭昱芸同床共枕於臥室床上，且還看到趙忠源當時下半身幾乎裸體，腿部跨在鄭昱芸身上，因此憤而對2人提出連帶求償2百萬元訴訟。

新竹地院審理時，趙忠源否認與鄭昱芸有不正當關係，聲稱兩人只是合作關係，當天他是為了幫助鄭昱芸整理離婚相關證據資料，才會在鄭昱芸家中過夜，至於脫褲是因為睡前小便時滴到褲管，才會將褲子脫下。而鄭昱芸也附和趙男說法，堅稱自己當時適逢生理期很睏就先睡了，且身上衣著完整，蓋著自己的被子，並未做出任何踰矩的事。

然而，新竹地院審理後認為，根據鄭女丈夫提出的照片證據，鄭昱芸與趙忠源當時共臥床上，趙男露出大腿朝鄭女身邊靠，這已逾越一般社交行為分際，破壞婚姻共同生活的圓滿幸福，侵害鄭女丈夫的配偶權且情節重大。因此，法院判決兩人應連帶賠償鄭女丈夫40萬元。

鄭昱芸現年46歲，畢業於台大政治研究所，原為新竹縣第7選區芎林鄉唯一一席議員，曾任芎林鄉民代表、工研院研究員、芎林鄉地方發展協會理事長，原本形象相當清新。然而，因詐領助理費案，她已遭解職，並在今年4月10日入監服刑。